Детский психолог Эне Раудла: занятия спортом формируют личность ребенка

По утверждению клинического психолога-психотерапевта Эне Раудла, занятия спортом необходимы каждому ребенку, поскольку с ощущением силы в своем теле крепнет и личность ребенка, а также его сопротивляемость стрессу.

“Дети, которые страдают от чувства тревоги и чувствуют себя брошенными, зачастую не занимаются ни одним видом спорта. В то же время очень важно, чтобы и тот ребенок, который не интересуется состязательным спортом или над которым на групповых тренировках могут издеваться, в какой-то степени получал физическую нагрузку, хотя бы просто отжимаясь дома, бегая в компании родителей или катаясь на велосипеде”, — считает Раудла.

Раудла привела четыре причины, по которым занятия спортом полезны для развития личности ребенка:

Более высокая самооценка. Каждый ребенок хочет испытать чувство успеха. Однако если тело не справляется с напряжением, у ребенка может возникнуть ощущение, что он ни с чем не может справиться. Занятия спортом позволяют постепенно улучшить физическую способность. Со временем ребенок и сам почувствует, что он становится более сильным и ловким. Ребенку надо говорить, что самое важное — не результат, а отдача и стремление к целям — сегодняшние способности являются только началом, и ребенок сможет улучшить их.

Развитые социальные навыки. Работа в команде объединяет и помогает построить новые дружеские отношения. Занятие спортом требует совместных действий, честной игры и работы единой команды во имя общей цели. Кроме того, ребенок учиться не только тогда, когда он занимается спортом с ровесниками, но и в компании родителей или один — всяческая физическая активность помогает контролировать агрессию и беспокойство, поскольку внимание переключается от эмоций на моторику.

Улучшается сопротивляемость стрессу. Занятия спортом позволяют ребенку насладиться радостью победы в результате преодоления себя, а также испытать разочарование после поражения и справиться с ним. Ребенок должен понять, что проигрыши и поражения являются нормальной частью жизни, и при возникновении чувства дискомфорта нельзя сразу сдаваться и отступать. Это необходимо, чтобы ребенок смог справиться в современном ориентированном на конкуренцию обществе, полном источников стресса.

Улучшение коммуникативных навыков. В спорте могут возникнуть ситуации, в которых ребенок должен разрешить конфликт, обсудить, является ли какой-то поступок правильным или нет, планировать стратегию игры и ободрять партнеров по команде — все это помогает развить в ребенке способность руководить. Кроме того, спорт позволяет ребенку почувствовать свое тело в пространстве и научиться считаться с другими.

Запущенная Valio и Союзом защиты детей благотворительная программа “Эффект бабочки” призывает всех замечать детей, которые для занятия спортом нуждаются в финансовой поддержке. Критерии заявки на спортивное пособие “Эффекта бабочки” можно найти на домашней странице Союза защиты детей.

Период подачи заявки заканчивается 15 октября, избранные получатели пособий смогут начать ходить на тренировки с начала 2018 года.