Блондинки вновь повержены! В Америке выбрали королеву красоты

Сама красотка уже прокомментировала свою победу. «О боже! Мне так приятно, это такая честь! Я очень благодарна всем, кто смотрел конкурс «Мисс Америка«!» - отметила она на опубликованном в Twitter видео.

Ранее Кара Мунд говорила о своем намерении заняться политикой и стать первой женщиной-губернатором Северной Дакоты. Известно, что девушка учится в престижном колледже. Она изучает бизнес и предпринимательство в Брауновском университете. Кроме того, Кара занимается танцами и уделяет время благотворительности, передает TopNews.