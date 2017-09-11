Блондинки вновь повержены! В Америке выбрали королеву красоты
11 сентября 2017 г., 14:54
23-летняя Кара Мунд из Северной Дакоты стала обладательницей титула «Мисс Америка». По информации Hollywood Life, представительница этого штата одержала победу в национальном конкурсе красоты впервые в истории.
Сама красотка уже прокомментировала свою победу. «О боже! Мне так приятно, это такая честь! Я очень благодарна всем, кто смотрел конкурс «Мисс Америка«!» - отметила она на опубликованном в Twitter видео.
Ранее Кара Мунд говорила о своем намерении заняться политикой и стать первой женщиной-губернатором Северной Дакоты. Известно, что девушка учится в престижном колледже. Она изучает бизнес и предпринимательство в Брауновском университете. Кроме того, Кара занимается танцами и уделяет время благотворительности, передает TopNews.