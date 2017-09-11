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Ученые рассказали, что надевать на первое свидание

Krasotka.ee
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Гардероб. | ФОТО: Scanpix

Исследователи из Британии сообщили, что им удалось разработать схему, согласно которой можно определить, что стоит надевать на первое свидание, а что нет.

Так, правила хорошего внешнего вида на первом свидании подразумевают, что стоит надевать особую одежду, которая может помочь понравиться и произвести правильное первое впечатление.

Многие люди судят о совместимости с партнером по его внешнему виду в целом, первое впечатление во многом складывается именно из того, что человек надевает и как он выглядит, и только после этого можно получить представление о том, какой он по характеру или в общении, пишет Medikforum.

Поэтому так важно следовать правилам и следить за тем, что на вас надето. По словам психологов, для первого свидания идеальным нарядом станет чистая одежда в классическом стиле.

В целом ученые говорят о том, что классический стиль одежды будет идеальным решением для первого свидания, а вот от экстравагантных нарядов стоит отказаться, поскольку это может сделать впечатление от встречи намного менее приятным.

Стоит учесть, что мужчины находят женщин на каблуках более элегантными и утонченными, поэтому необходимо выбрать именно такую обувь.

Также важно выглядеть так, чтобы было ясно, что к встрече вы специально не готовились, но выглядите при этом хорошо и опрятно. Еще психологи не советуют менять свой стиль для похода на первое свидание, чтобы человек понимал, как вы выглядите в обычной жизни.​

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