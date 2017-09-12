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Регулярная уборка в доме может довести до болезни легких

Krasotka.ee
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Уборка. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Дезинфицирующие средства способны вызывать опасное респираторное заболевание - обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), пишет "Московский комсомолец". Таковы выводы Французского национального института здоровья и медицинских исследований. При частом использовании данных средств соответствующий риск повышается на 22-32%.

Эксперты отталкивались в своих исследованиях от данных более чем 55000 женщин, изначально не страдавших от ХОБЛа. Оказалось, риск болезни был повышен именно у женщин, регулярно (минимум раз в неделю) пользующихся дезинфицирующими чистящими средствами, пишет Meddaily.ru.

К слову сказать, ранее подобную связь находили между дезинфицирующими средствами и астмой. Также есть данные, говорящие, что уборщики нередко страдают от ХОБЛа. Пока специалисты не могут сказать, какие именно соединения из дезинфицирующих средств производят столь негативный эффект на легкие.

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