Регулярная уборка в доме может довести до болезни легких

Эксперты отталкивались в своих исследованиях от данных более чем 55000 женщин, изначально не страдавших от ХОБЛа. Оказалось, риск болезни был повышен именно у женщин, регулярно (минимум раз в неделю) пользующихся дезинфицирующими чистящими средствами, пишет Meddaily.ru.

К слову сказать, ранее подобную связь находили между дезинфицирующими средствами и астмой. Также есть данные, говорящие, что уборщики нередко страдают от ХОБЛа. Пока специалисты не могут сказать, какие именно соединения из дезинфицирующих средств производят столь негативный эффект на легкие.