Психологи рассказали, почему извинения могут усугубить отношения

Многие люди говорят "извините", когда отказывают кому-то. Но, согласно последним исследованиям доктора Джили Фридман из Дартмутского колледжа, извинения никак не уменьшают силу негативных переживаний, вызванных отказом. Как передает The Hindustan Times, на самом деле, извинения только усугубляют ситуацию.
Извинения как бы заставляют простить человека, который вам отказывает, раньше, чем вы к этому психологически готовы. Социальные нормы говорят: необходимо прощать человека, который перед нами извиняется. И это ставит объект социального отказа в трудное положение (человек может быть не готов простить или может сомневаться в искренности извинений), пишет Meddaily.ru.
Был проведен эксперимент, который показал, как часто извинения включались в социальный отказ и как чувствовали себя люди, которым отказали. Более чем из 1000 человек 39% использовали извинение, когда их просили составить отказ на некий социальный запрос. Потом у добровольцев поинтересовались, как бы они себя чувствовали на месте человека, получившего отказ. И выяснилось, что человеку было бы больнее, если б в отказе встречалось извинение.
В свою очередь, эксперимент, в котором человек получал отказ лично, показал: люди не любят признавать негативные чувства вроде боли от отказа. Более того, они склонны мстить человеку, который им отказал и при этом извинился.