Психологи рассказали, почему извинения могут усугубить отношения

Извинения как бы заставляют простить человека, который вам отказывает, раньше, чем вы к этому психологически готовы. Социальные нормы говорят: необходимо прощать человека, который перед нами извиняется. И это ставит объект социального отказа в трудное положение (человек может быть не готов простить или может сомневаться в искренности извинений), пишет Meddaily.ru.

Был проведен эксперимент, который показал, как часто извинения включались в социальный отказ и как чувствовали себя люди, которым отказали. Более чем из 1000 человек 39% использовали извинение, когда их просили составить отказ на некий социальный запрос. Потом у добровольцев поинтересовались, как бы они себя чувствовали на месте человека, получившего отказ. И выяснилось, что человеку было бы больнее, если б в отказе встречалось извинение.

В свою очередь, эксперимент, в котором человек получал отказ лично, показал: люди не любят признавать негативные чувства вроде боли от отказа. Более того, они склонны мстить человеку, который им отказал и при этом извинился.