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Естественное воспитание: родители разрешили ребенку пописать в прямом эфире

Krasotka.ee
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ФОТО: скриншот

Недавно в утреннюю британскую программу This Morning пришла семья, Адель и Мэтт Аллены с детьми, которая придерживается методов естественного воспитания и не вмешивается в жизнь своих детей. Так, их дочка написала в штаны прямо в прямом эфире, а родители никак на это не отреагировали.

Кроме того, они сторонятся современной медицины и школы. А мать до сих пор вскармливает своего пятилетнего сына грудью. Адель даже сохранила плаценту после родов, чтобы та смогла отсохнуть естественным путем, пишет Metro.co.uk.

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