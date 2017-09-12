Естественное воспитание: родители разрешили ребенку пописать в прямом эфире

Недавно в утреннюю британскую программу This Morning пришла семья, Адель и Мэтт Аллены с детьми, которая придерживается методов естественного воспитания и не вмешивается в жизнь своих детей. Так, их дочка написала в штаны прямо в прямом эфире, а родители никак на это не отреагировали.