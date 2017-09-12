Естественное воспитание: родители разрешили ребенку пописать в прямом эфире
12 сентября 2017 г., 12:47
Недавно в утреннюю британскую программу This Morning пришла семья, Адель и Мэтт Аллены с детьми, которая придерживается методов естественного воспитания и не вмешивается в жизнь своих детей. Так, их дочка написала в штаны прямо в прямом эфире, а родители никак на это не отреагировали.
Кроме того, они сторонятся современной медицины и школы. А мать до сих пор вскармливает своего пятилетнего сына грудью. Адель даже сохранила плаценту после родов, чтобы та смогла отсохнуть естественным путем, пишет Metro.co.uk.
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