90% людей не знают этот способ избавиться от прыщей и темных пятен

Шрамы возникают, когда клетки кожи вокруг этой области умерли. Их может лечить только дерматолог, который может предложить микродермабразию или наполнители.

Темные пятна гораздо легче лечить. Часто это можно сделать с помощью простых домашних средств.

Что вызывает темные пятна?

Когда у вас возникает прыщ, ваша иммунная система реагирует и пытается отбить инфекцию. Это может привести к воспалению, которое затемняется, когда прыщ сходит.

Пост-воспалительная гиперпигментация, также известная как темные пятна, представляет собой кластеры меланина, которые возникают после высыхания прыща.

Хотя эти пятна не постоянны, все же они могут оставаться на лице длительное время, а иногда даже годы.

Многие люди прибегают к дорогим кремам или даже более дорогим сеансам химического пилинга, чтобы избавиться от них.

Тем не менее, есть методы, которые помогут быстро избавиться от темных пятен.

Как сода удаляет темные пятна?

Пищевая сода действует как эксфолиант - аккуратно удаляет мертвые клетки кожи. Эксфолиация - это первый шаг в осветлении рубцов. Сода для выпечки также очищает от грязи и пыли, которые остаются на вашей коже.

Мягко втирая ее в кожу, можно стимулировать выработку коллагена, что ускорит заживление пятен.

Способ применения

1. Умывайте лицо привычным вам средством, а после осторожно просушите мягким полотенцем.

2. Смешайте одну столовую ложку пищевой соды с достаточным количеством воды, чтобы сделать густую пасту.

3. Нанесите эту пасту на части лица, где у вас гиперпигментация.

4. Втирайте пищевую соду круговыми движениями, чтобы правильно расслабить кожу.

5. Оставьте на минутку, а затем немного еще помассируйте круговыми движениями.

6. Смойте смесь теплой водой. Как только высушите лицо, нанесите увлажняющий крем.

7. Делайте это 2-3 раза в неделю в зависимости от того, насколько ваша кожа выдерживает процедуру.

Меры предосторожности

Если у вас очень чувствительная кожа, будьте осторожны при использовании пищевой соды в качестве отшелушивающего средства. Чувствительная кожа может плохо реагировать на физические эксфолиаторы и может вызвать сыпь.

Если у вас чувствительная кожа, подумайте об использовании греческого йогурта, как более мягкий отшелушивающий вариант.

Всегда используйте хороший увлажняющий крем после отшелушивания. Он имеет тенденцию высушивать кожу. Увлажняющий крем также поможет вашей коже быстрее восстановиться.