15 продуктов, которые вы можете есть сколько угодно и все равно не поправитесь

AdMe.ru составил список таких продуктов. Обратите внимание — мы не утверждаем, что нужно есть только эти продукты. Естественно, наш рацион должен быть сбалансированным и включать и углеводы, и белки, и жиры. Но эти продукты способны насытить и поддержать стройность без больших усилий.

Попкорн

Если готовить попкорн без масла и сахара (добавить, например, чуть соли), то его можно есть без всякого ущерба для фигуры. Калорийность попкорна в этом случае составит всего 31 ккал на порцию. (Порция в диетологии — примерно столько, сколько умещается в пригоршне или в чашке, то есть приблизительно 200 мл.)

Сельдерей

Стебли сельдерея на 95 % состоят из воды. Он помогает сбросить лишний вес и провести детоксикацию организма за счет мочегонного эффекта.

Баклажан

Лакомиться запеченным баклажаном с его несравненным вкусом можно сколько угодно без зазрения совести. Ведь порция баклажанов, запеченных на гриле без масла, содержит всего 24 ккал.

Апельсины, грейпфруты и мандарины

Для того чтобы не набрать лишнего, часто не рекомендуют есть много фруктов, но это не относится к цитрусовым. Они богаты клетчаткой, которая регулирует пищеварение и способствует естественной потере веса. Кроме того, клетчатка позволяет поддерживать ощущение сытости и подавляет чувство голода, чему способствует и большое количество воды. Флавоноид нарингенин предотвращает увеличение веса и помогает печени перерабатывать избыточный жир. Витамин C способствует образованию в коже природного коллагена, положительно влияет на ее эластичность и делает менее заметными проявления целлюлита.

Арбуз и дыня

Всего 60–70 ккал на ломоть (у дыни немного больше) — их можно есть хоть целыми днями. Арбузы и дыни помогают выводить лишнюю жидкость из организма и хорошо насыщают.

Морские водоросли

Морские водоросли (ламинария и другие) — богатейший источник йода, который помогает наладить правильную работу щитовидной железы, а значит, гормональный фон будет в порядке и вес останется в норме.

Кабачки

Порция кабачков цукини содержит только 42 ккал. Они нормализуют водно-солевой баланс в организме, а это важнейший фактор для тех, кто хочет похудеть. Кабачки улучшают перистальтику кишечника, так как в них много и клетчатки, и жидкости. Кроме того, с помощью кабачков можно снижать калорийность вторых блюд.

Огурцы

Незаменимый овощ для тех, кто задумал постройнеть, — он помогает бороться с отечностью и худеть с пользой для здоровья.

Свекла

Свекла — отличный источник микроэлементов, в частности марганца, который способствует сжиганию жиров, помогает работать мышцам, регулирует уровень сахара в крови. Ее можно просто запекать, класть в салаты в сыром и вареном виде и в соки. В средней порции всего 40 ккал.

Яйца

Их можно есть в любое время суток, хоть ночью, если замучил голод, и не поправитесь ни на грамм. Конечно, лучше вареные, чем жареные.