Чувством сытости можно управлять, выяснили специалисты

Исследователи установили: участники были голоднее спустя два часа, съедали на обед гораздо больше пасты и потребляли в течение дня существенно больше калорий, когда считали, что съели омлет с меньшим количеством яиц. Результаты не зависели от уровня грелина (гормона, связанного с аппетитом) в крови добровольцев, пишет Meddaily.ru.

Ранее сотрудники Университета Рокфеллера нашли в головном мозге две популяции клеток, регулирующих аппетит. Клетки располагаются в дорсальном ядре шва мозга. По словам ученых, эти клетки могут быть потенциальной мишенью для лекарственной терапии с целью подавления неуемного аппетита.