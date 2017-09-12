Малыш может умереть, потому что забывает дышать, пока делает уроки и смотрит ТВ

Финли Карнелл является одним из 100 человек в Великобритании, у которого диагностировали редкое генетическое заболевание — синдром врожденной центральной гиповентиляции. Это значит, что восьмилетнему мальчику нужна вспомогательная концентрация легких каждый раз, как он долгое время увлечен чем-то или спит, сообщает Daily Mail.

"Если Финли слишком сильно на чем-то концентрируется, например когда смотрит телевизор или делает домашнее задание, то он может перестать дышать. Мы стараемся сделать так, чтобы он жил нормальной жизнью, но это очень сложно с его синдромом", - говорит мать Финли Аманда, пишет Life.ru.

Когда Финли родился, то его мама сразу заподозрила неладное: ребенок был весь синий. Но акушерка заверила женщину, что это были последствия тяжелых родов. В первые пять недель жизни Финли был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, и, как только его отключали, мальчик переставал дышать.

В больнице Грейт Ормонд-стрит в центре Лондона Финли поставили диагноз. Сейчас мальчику уже восемь лет, и он ходит в школу. Несмотря на то что он научился управлять своим состоянием, ему до сих пор приходится спать с аппаратом вентиляции легких.