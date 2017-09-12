Женщина на седьмом месяце: если я перестану танцевать на шесте, я буду толстой

Несмотря на седьмой месяц беременности, 29-летняя Шарлотта Робертсон не бросила увлечение всей жизни — пол-дэнс. Так, во время вынашивания своего первого ребенка девушка приняла участие во Всемирном фестивале Pole в Бристоле, сообщает The Sun.

Раньше Шарлотта профессионально занималась гимнастикой, но, попробовав шесть лет назад танцевать на шесте, она поняла, что это ей больше по душе. Вскоре она стала квалифицированным инструктором и сейчас уже проводит семинары по всему миру, пишет Life.ru.

Когда Шарлотта узнала, что беременна, то до 12-й недели она продолжала заниматься в привычном для нее режиме. Пока врачи не сказали, что у не рожденного ребенка есть риск родиться с синдромом Дауна. Но, к счастью, все обошлось, и Шарлотта снова вернулась за шест.

"Я была очень осторожна. Никаких упражнений, которые могли бы принести вред ребенку. Тем более врачи были благосклонны к моему увлечению, сказав, что если я раньше занималась активно спортом, то вполне можно продолжать"

"Я прислушиваюсь к телу. Например, на 20-й неделе я перестала бегать, но была в состоянии проделывать те же трюки, что и раньше. На 24-й неделе все стало сложнее. Но спорт помогает оставаться энергичной, и говорят, что благодаря ему легче рожать"