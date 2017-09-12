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Определены пищевые вещества – «убийцы»

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Журнал The Lancet рассказал о результатах нового крупного исследования, авторы которого выяснили, какие компоненты повседневной еды повышают риск преждевременной смерти. Ученые пришли к заключению, что таковыми являются обработанные виды углеводов.

В ходе нового проекта специалистами из США были проанализированы данные о корреляции между питанием и смертностью, относящиеся к жителям 18 стран мира. Медики пришли к мнению, что фактором ранней смерти является употребление большого количества углеводов, пишет Medikforum.ru.

«Речь идет об обработанных видах углеводов, - именно они настоящие убийцы», - констатировали врачи.

В частности, ими было установлено, что рацион, содержащий слишком много углеводов (77%), соответствовал росту риска умереть преждевременно на 28% - по сравнению с питанием с малым потреблением углеводов.

Что касается жиров, то ученых ждал сюрприз. Их расчеты показали, что их активное употребление снижало вероятность преждевременной кончины. Медики обнаружили: любители жирных блюд (35% от всей еды) имели на 23% пониженный риск уйти слишком рано из жизни и на 18% пониженный риск пострадать от инсульта.

Авторы проекта отметили, что полученные ими сведения способны перевернуть существующее представление о нормах питания.

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