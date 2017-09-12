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Увлажняющие кремы назвали опасными

Krasotka.ee
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Крем для лица. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Использование увлажняющих косметических средств считается основой основ ухода за кожей лица и тела. Но журнал JAMA Dermatology, рассказавший о результатах нового исследования ученых из Северо-Западного университета, констатирует: увлажняющие кремы зачастую некачественны.

Изучив 100 лучших по показателям продаж увлажняющих средств, эксперты установили: в большинстве случаев их состав не соответствует заявленному на этикете. В 83% исследованной косметики, заявленной производителем как гипоаллергенная, были обнаружены химические компоненты, являющиеся потенциальными аллергенами, пишет Meddaily.ru.

Применение этой косметики может спровоцировать кожные заболевания, такие как псориаз и экзема, говорится в отчете исследователей. Только 12% популярных увлажняющих кремов свободны от каких-либо аллергенов, показала их экспертиза.

Почти половина увлажняющих косметических средств - 45% - поступает в продажу с пометкой о том, что она не содержит ароматизаторов, но это не соответствует реальности, также выяснили авторы проекта. По их словам, в такой косметике при лабораторной проверке все равно обнаруживались растительные ингредиенты, из-за которых у чувствительных к ним людей может возникать сыпь на коже и другие аллергические проявления.

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