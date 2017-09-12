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Выявлен тип пищи, спасающий от рака груди

Krasotka.ee
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Салат будет еще вкуснее, если дать ему немного настояться в холодильнике. | ФОТО: Дмитрий Байрак/«Антенна»

Ученые изучили соотношение динамики заболеваемости раком груди между жительницами африканских стран, Европы и Америки, - в результате они пришли к выводу, что определенный тип питания снижает вероятность этого заболевания. Специалисты в очередной раз призвали есть больше непереработанных растительных продуктов.

Исследователи установили, что в организме европеек и американок вырабатывается значительно больше эстрогена по сравнению с женщинами из Африки, пишет «ВладТайм». Об этом, в частности, говорит количество менструаций. У жительниц Европы и США в среднем происходит 400 менструальных циклов в течение репродуктивного возраста, тогда как у африканок только 110, пишет Medikforum.ru.

По словам ученых, эстроген считается защитой от сердечно-сосудистых заболеваний, но также он участвует в процессах злокачественных изменений в тканях груди. Его выработка в больших количествах у женщин из Европы и США обусловливает статистику высокого процента случаев рака груди, считают они.

Что интересно, сверхактивное производство эстрогена медики связывают с рационом питания у женщин. Именно питание с упором на растительную пищу и употребление натуральных продуктов обеспечивает африканкам низкие показатели рака груди. В питании европеек и американок слишком много еды промышленного производства с высоким уровнем вредных жиров, сахара и калорий, отметили эксперты.

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