Выявлен тип пищи, спасающий от рака груди

Исследователи установили, что в организме европеек и американок вырабатывается значительно больше эстрогена по сравнению с женщинами из Африки, пишет «ВладТайм». Об этом, в частности, говорит количество менструаций. У жительниц Европы и США в среднем происходит 400 менструальных циклов в течение репродуктивного возраста, тогда как у африканок только 110, пишет Medikforum.ru.

По словам ученых, эстроген считается защитой от сердечно-сосудистых заболеваний, но также он участвует в процессах злокачественных изменений в тканях груди. Его выработка в больших количествах у женщин из Европы и США обусловливает статистику высокого процента случаев рака груди, считают они.

Что интересно, сверхактивное производство эстрогена медики связывают с рационом питания у женщин. Именно питание с упором на растительную пищу и употребление натуральных продуктов обеспечивает африканкам низкие показатели рака груди. В питании европеек и американок слишком много еды промышленного производства с высоким уровнем вредных жиров, сахара и калорий, отметили эксперты.