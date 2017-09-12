Женщина позволила людям трогать свои гениталии в общественном месте

«Что произойдет, если женская сексуальность станет публичной демонстрацией … [и она] возьмет на себя инициативу, создавая четкие правила для интимного обмена?» — эта фраза найдена на ее сайте в описании акции «Зеркальная коробка», пишет Soulpost.ru.

Мило хочет, чтобы люди поняли, что, когда женщина говорит: «Да», она действительно имеет это в виду. И когда она говорит: «Нет», она устанавливает четкие границы того, что неуместно.

Вдохновение Мори пришло после того, как она узнала о жестоких сексуальных нападениях на женщин, которые произошли всего в 20 минутах от ее дома в Дюссельдорфе в Кельне, Германия, во время празднования Нового года. В ту ночь было более 1 900 жертв и 1000 мужчин, в основном иммигрантов, участвовали в сексуальном посягательстве, ощупывании и, в некоторых случаях, даже изнасиловании женщин.

О нападениях даже не сообщали в новостях до тех пор, пока возмущение в социальных сетях не стало невозможно игнорировать. Мило организовала публичный протест в защиту женской половины человечества и открыла новую дискуссию о правах женщин, а также политику Германии в отношении беженцев.

Мойер хотела показать людям, что на самом деле означает согласие — публично и в массовом масштабе. Она пошла в оживленные районы и объявила через громкоговоритель свои намерения и правила акции. Она пригласила всех, женщин и мужчин, прийти и прикоснуться к ее интимным частям тела на 30 секунд.

«Меня зовут Мило Мойре, я художница перформанса, и я здесь ради защиты прав женщин и сексуального равенства, — говорит она в видео. — У нас одинаковые сексуальные призывы, но мы решаем, когда нас можно трогать, а когда — нет. Сегодня у вас есть возможность коснуться коробки в течение 30 секунд и не стесняться».

В заявлении о «Зеркальном ящике» Мойре утверждает, что она отдает дань уважения австрийской художнице перформанса Вали Экспорт. Экспорт, по ее словам, боролась за права женщин в 1960-х годах посредством искусства. В 1968 году Экспорт стояла в Вене с коробкой из пенополистирола, покрывающей ее грудь, и приглашала людей, чтобы коснуться ее.

Мойре уже не раз проводила свою акцию в других городах мира. Показ прошел беспрепятственно в таких странах, как Франция, Германия и Швейцария — ее недавняя попытка провести акцию в Лондоне, Англия проходила успешно, пока ее не арестовали за публичную непристойность и фактически посадили в тюрьму на 24 часа, выписав огромный штраф.