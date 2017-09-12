Родители убитой девушки показали малышку, которую изуверы вырезали из ее утробы

О жуткой истории, которая произошла на прошлой неделе в Северной Дакоте, Лайф уже рассказывал. Вкратце напомним лишь, что тело пропавшей, которая находилась на восьмом месяце беременности, нашли в реке со вспоротым животом, пишет Life.ru.

Ребенка нашли позже в квартире 32-летнего Уильяма Хена и 38-летней Брук Линн. Их арестовали и предъявили обвинение в убийстве.

Зачем им понадобился ребенок, пока не известно — допросы продолжаются, — но сомнений в том, что новорожденная девочка была извлечена из утробы несчастной Саванны Лафонтен, у ее родителей не осталось. Бабушка и дедушка не отходят от малышки и говорят, что она похожа на мать — такая же красивая… После многочисленных публикаций о страшной трагедии пожилой паре стали присылать деньги.

"Мы очень признательны всем, кто хочет нам помочь. Все средства пойдут на восстановление и воспитание Хейсли Джо — так мы назвали нашу внучку"

Эксперт по похищению новорожденных Джон Рабун из Центра борьбы с похищениями и эксплуатации детей сообщил, что, как правило, инициаторами подобных преступлений являются женщины, которые таким образом пытаются фальсифицировать беременность, чтобы удержать возлюбленного.