Вот какая ты интимная бесстыдница по знаку Зодиака

Овен

Любительница соревнований. Если поймет, что ее благоверный считает ее за самую горячую штучку на свете, девушка Овен способна выйти на охоту за новым самцом, дабы он составил имеющемуся партнеру конкуренцию. Пусть они устроят кровавый турнир за ее сердце. Девушки! Будьте осторожны, пишет Clubber.com.ua.

Телец

Девушке Тельцу упрямства не занимать. Верность ее конек. Встретила и полюбила навеки. Но если почувствует, что не получает в ответ полного объема любви, то пойдет за добавкой на сторону.

Близнецы

Свойственна Близнецам некая нерешительность. Не способны представительницы этого знака долгое время концентрироваться на чем-либо одном. Увы, такой подход чреват тем, что один партнер не в состоянии обеспечить то, что требуется Близнецам от отношений с ним. К тому же вторая половина должна обладать схожим чувством юмора, дабы была возможность похихикать вдвоем.

Рак

Эмоции бьют через край, но при этом Рак реально жаждет стабильности. Знакомьтесь, практически самый верный знак. Однако когда проходит любовь девушка Рак, обладая невероятно добрым сердцем, не желает нанести болезненный удар партнеру, поставив его перед фактом разрыва отношений. Поэтому Рак предпочтет тихую измену честному признанию в любви к иному человеку.

Лев

В любом городе и селе Львице надо чувствовать себя главной героиней всех фильмов. Если партнер не в состоянии дать ей эту роль, то высока вероятность, что ее потянет налево. Не хочет возводить на пьедестал? Подумаешь! Найдется другой, кто это сделает, и ее совесть будет мирно посапывать, не донимая своими укорами.

Дева

Деву терзают переживания даже по причине еще не возникших проблем. Поэтому закрутить шуры-муры на стороне, пока муж горбит спину, зарабатывая копейку в дом, для Девы жуткий стресс, который ей не по силам пережить. Однако если текущий партнер не соответствует высоким стандартам Девы, то она займется поиском типа с лучшими данными.

Весы

Природное кокетство и страстность, по идее, должны пихать на измену. Но в противовес этим качествам выступает романтика и ценность любви, что удерживает девушку Весы от шага налево. Если все же случается измена, то наверняка на это толкнут сильные эмоции, а не скука или удовлетворение своего ЭГО.

Скорпион

Гуляет на все стороны, пока на горизонте не появится тот самый единственный и неповторимый. Парней девушка Скорпион притягивает, словно магнит. Еще бы, в очаровательности и соблазнительности дефицита не наблюдается. Но при встрече удовлетворяющего ее экземпляра в плане эмоциональности и сексуальности, Скорпион посвящает себя этому партнеру.

Стрелец

Девушке Стрельцу не дано понять, что кое о чем следует помолчать. Поэтому с тайными романами выходит заминка, поскольку рано или поздно Стрелец проболтается. Далее для представительницы этого знака секс, словно забавное приключение без правил. Потому, если секс расписан, как пятилетка, то есть шанс, что девушка пожелает сойти с накатанной колеи.

Козерог

Девушка, которой ведома надежность и верность. Однако поиск любви у нее не на первом месте. Конечно, это чувство нужная вещь, но карьерный рост ей ближе к сердцу, нежели необходимость создания семьи. Наверняка, женщина Козерог подберет в партнеры того, кто сможет помочь ее карьере. Возможно жертвенным бараном придется стать бывшему.

Водолей

Если партнер будет удовлетворять, то об измене, скорее всего, девушка Водолей думать не будет. Как правило, Водолей «изменяет», с кем-то игриво переписываясь. Так, легкий флирт. При условии чистых чувств к партнеру и эта невинная игра будет прекращена, пока еще можно остановиться.

Рыбы

Балом правят эмоции. К тому же девушка Рыбы склонна к сопереживанию. А потому измена допустима только, если есть попытка прекратить неудачные отношения. Сжимая в руке руку нового кавалера, женщина Рыбы будет укорять себя за измену, причем всю жизнь.