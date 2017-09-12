Женщины редко обращают внимание на эти 11 симптомов, но все они говорят об одном заболевании

Наш организм — это очень хрупкая система, и неполадки в одной из ее частей могут вызывать непредсказуемые последствия. Одной из важной составляющих регуляции всех процессов в нашем организме являются гормоны, которые влияют не только на физическое состояние в целом, но и на настроение. Часто сбои в работе щитовидной железы могут буквально испортить вашу жизнь, поэтому очень важно понимать, какие сигналы свидетельствуют о ее неправильной работе. Давайте разберемся, как работает щитовидная железа и какие признаки свидетельствуют о ее неполадках.

Щитовидная железа, расположенная у человека в шее под гортанью, производит гормоны, необходимые для правильной работы нашего организма. Гормоны, вырабатываемые щитовидной железой, влияют на функционирование мозга, сердца, мышц, печени и других органов, передает Marketium.ru.

Состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком мало гормонов, называется гипотиреозом. Основными причинами гипотиреоза являются аутоиммунные заболевания и радиационное облучение. Также щитовидная железа может воспаляться из-за инфекций или недостатка йода. Человеческое тело не может производить йод самостоятельно, поэтому очень важно потреблять продукты, богатые йодом. В их число входит клюква, клубника, белая фасоль, йогурт и картофель. Правильное и сбалансированное питание может помочь вашей щитовидной железе работать без нареканий.

Если не лечить гипотиреоз, он может привести к тяжелой депрессии, сердечной недостаточности или даже коме. Но если это состояние диагностировать вовремя (для этого нужно сделать анализ крови), то его просто компенсировать ежедневным приемом лекарств. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему здоровью и обращать внимание на сигналы, которые подает наше тело.

Вот какими симптомами проявляется гипотиреоз:

слабость, сонливость и быстрая утомляемость;

сухие, жесткие волосы и сухая, бледная кожа;

отеки, чаще всего затрагивающие лицо;

сиплый голос вследствие отека гортани;

непереносимость холода;

частые запоры;

потеря памяти;

нарушения менструального цикла у женщин;

депрессия;

мышечные судороги и боли в мышцах;

холодные руки и ноги.

Важно отметить, что у каждого пациента симптомы могут различаться. Вы можете наблюдать у себя несколько из перечисленных выше признаков или же только один. Но если вы отметили какие-то необычные изменения в своем организме, очень важно проконсультироваться с врачом.

Здоровье — наше главное богатство, относитесь к нему бережно!