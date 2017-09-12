Уловки для тех, кто не умеет красить ногти. Но очень хочет!

1. Используйте вазелин

Чтобы лак не растекался за пределы ногтя, кутикулу и кожу вокруг смажьте вазелином. На жирной текстуре излишки покрытия не закрепятся, поэтому вы с легкостью уберете их ватным диском или салфеткой.

Учтите, что именно ногтевая пластина должна быть обезжиренной. Для этого пройдитесь по ней ватной палочкой, смоченной спиртовым раствором, передает Marketium.ru.

2. Разогрейте лак

Чтобы после высыхания лака не появлялись мелкие пузырьки воздуха, прекратите трясти баночку. Вот лучшая идея: перед нанесением разотрите ее между ладонями.

Продукт станет жиже, потому что немного нагреется. А еще в нем не образуются пузырьки, потому что траектория влево-вправо их не вызывает.

3. Начинайте с середины ногтя

Чтобы лак ложился равномерно и не стекал по краям, начинайте с середины. Действуйте так: поставьте точку у кутикулы и растяните ее по обе стороны ногтевой пластины, закрасьте центр, “запечатайте” кончик.

4. Купите стик для коррекции

Если не получилось предотвратить ошибку, вооружитесь стиком для снятия лака. Он спасет края покрытия и сбережет ваши нервы.

5. Используйте зубную пасту

Нередко пигмент цветных лаков въедается в ногтевую пластину. Последняя может приобрести неприятный желтый оттенок. Чтобы этого не происходило, пользуйтесь защитной базой. Если уже произошло, нанесите на ногти отбеливающую зубную пасту, потрите щеткой.

6. Мажьте руки кремом

Чтобы во время снятия лака он не размазывался по коже, предварительно наносите жирный крем. Пока он не впитался, начинайте процедуру. Жирная основа не позволит лаку въесться в кожу, а удалить его будет просто.

7. Снимайте глиттер правильно

Блесточки можно удалять часами, но у вас есть дела важнее. Поступайте с ними, как с гель-лаком. Смочите ватный диск жидкостью для снятия лака, приложите его к ногтю и сверху обмотайте фольгой. Спустя 10 минут не останется ни единой блесточки.