Три главные причины, провоцирующие раннее появление седых волос

Изменение цвета волос связано с уменьшением пигмента меланина, который отвечает за природный оттенок. Что именно заставляет меланин уменьшаться, а волосы становиться седыми, до сих пор остается загадкой, пишет Marketium.ru.

Ученые провели множество различных исследований и выявили некую закономерность. Светлокожие люди начинают седеть в возрасте 30-ти лет, в то время как азиаты становятся седыми ближе к 40-ка годам, а у афроамериканцев обычно нет седых волос до 45 лет.

Основной причиной появления седины является генетика. Если у вас есть члены семьи, которые рано посидели, то и у вас есть все шансы повторить их участь. Но еще существует ряд других факторов, которые провоцируют появление седых волос. К ним относится: окружающая среда, стресс, питание, сон, прием лекарственных препаратов, климат и многое другое.

Также ученые считают, что у волос есть свои биологические часы. По словам Десмонда Тобина, доктора философии, профессора клеточной биологии из Университета Брэдфорда в Англии, волосяные фолликулы теряют пигментацию с разной скоростью. У некоторых людей это происходит очень быстро, в то время как у других достаточно медленно — в течение нескольких десятилетий. Это регулируется «меланогенными часами», которые в конечном итоге замедляют активность клеток меланоцитов.

Безусловно, генетика и биологические часы играют важную роль, но еще есть ряд причин, которые провоцируют раннее появление седины.

1. Неправильный образ жизни

Курение, алкоголь и употребление нездоровой пищи не только в целом наносят вред всему организму, но также и влияют на пигментацию волос. «Загрязнение» организма приводит к высокому уровню прооксидантов и более низкому уровню антиоксидантов в организме. У здоровых людей должно быть наоборот. Дефицит витамина В12 тоже влияет на раннюю седину.

2. Проблемы со здоровьем

Преждевременное появление седых волос напрямую связано с проблемами со здоровьем. Ожирение или слишком низкая масса тела оказывает влияние на гены, отвечающие за старение. Расстройства щитовидной железы и анемия также связаны с появлением седых волос.

3. Хронический стресс

Исследования 2011 года, опубликованные лауреатом Нобелевской премии д-ром Робертом Лефковицем в журнале Nature показали, что хронический стресс приводит к повреждению ДНК, а это способствует старению и появлению седины. Кроме того, постоянные стрессовые ситуации провоцирую рак, нейропсихиатрические расстройства и выкидыши у беременных.

Если вы не хотите иметь седые волосы, то следите за своим здоровьем, контролируйте питание и избегайте стрессов.

Ученые полагают, что они уже приближаются к нахождению лечения седины. В крупнейших мировых медицинских центрах проводятся различные исследования, которые в будущем не только остановят пигментацию волос, но и помогут восстановить цвет кожи у людей с витилиго.

Постоянный поиск лечения седых волос предполагает, что седина – это проблема, которая нуждается в решении. Но нет ничего плохого в том, что у людей есть седые волосы. На самом деле, с точки зрения здоровья, намного лучше иметь седину, чем использовать токсичные краски для волос. Так называемые «бабушкины волосы» — это последняя тенденция моды. Люди платят в салонах красоты огромные деньги, чтобы их сделали седыми. Так что, если у вас появилась природная седина, считайте, что вам невероятно повезло.