Если у вашего ребенка проблемы с позвоночником, эти простые советы помогут вернуть ему идеальную осанку

Степень деформации можно определить при помощи рентгена. Однако выявить проблему и необходимость похода к врачу для начала можно и дома, пишет Marketium.ru.

Для этого встаньте у ребенка за спиной и осмотрите его:

Обратите внимание на плечи, особенно, если одно выше другого.

Проведите мысленно линию под лопатками. Если она не прямая — есть проблема.

Посмотрите на талию — она не должна быть короче с одной стороны, чем с другой.

Ягодицы также должны располагаться на одном уровне.

С– или S-образная форма позвоночника также свидетельствует о проблемах.

Теперь разверните ребенка к себе лицом и посмотрите на соски — они тоже должны находиться на одной прямой линии.

С-образная форма позвоночника может говорить о сколиозе первой или второй степени. S-образная — о третьей или четвертой.

Теперь давайте рассмотрим, как предотвратить развитие сколиоза. Стоит отметить, что первая степень деформации - отнюдь не приговор.

Для начала возьмем психологический аспект. Задача родителей — донести до своих детей мысль о том, как важна правильная осанка. Покажите им, как выглядят люди, которые не следят за своей походкой — чтобы подчеркнуть разницу, можете использовать зеркало. Также могут помочь фотографии из Интернета или снимки звезд и любимых персонажей вашего ребенка, которые следят за осанкой. Этот метод отлично работает, особенно с подростками.

Попросите вашего ребенка встать к стене и полностью прижаться к ней спиной, после чего, не меняя положения, отойти и простоять 2 минуты. Это упражнение можно повторять 3–4 раза в день.

Что делать, если малыш не слушается? В этом случае можно отдать его в секции, где помогут укрепить мышцы спины, — хорошо подойдут плавание, бальные танцы, йога, фигурное катание, лыжи, волейбол или баскетбол. Также вы можете делать вместе с ребенком зарядку по утрам. Повесьте дома турник — на нем можно растягивать позвоночник, снимая напряжение с позвоночного столба.

Не забывайте и о простых упражнениях:

Лечь на пол на живот, одновременно поднять руки и ноги и продержаться в таком положении 10 секунд. Повторять по пять раз утром и вечером.

Лежа в том же положении, поднять плечи и голову и держать 15 секунд, повторить пять раз.

Потягиваться на полу всем телом, уделяя особое внимание ногам, в течение 10 секунд. Повторить не менее пяти раз.

Поддерживать мышечный каркас спины помогают и регулярные приседания — делайте 4–5 подходов по десять повторов за минуту в каждом.

Если врач поставил вам диагноз “сколиозная поза” или сколиоз первой степени, найдите хорошего массажиста — грамотный массаж укрепляет не только мышцы позвоночника, но и весь организм в целом.

Не забывайте следить за здоровьем и красотой ваших детей!