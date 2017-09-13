Старшие дети в классе - самые успешные, показало исследование

Специалисты проследили за детьми из Флориды, родившимися до и после 1 сентября. Исследователи обнаружили, что старшие дети на 2,6% чаще шли в университет и на 2,6% чаще заканчивали престижный университет по сравнению с их одноклассниками, которые были младше. Также ученые выяснили: дети, родившиеся в августе, на 1% чаще попадали в тюрьму за преступления, совершенные до наступления совершеннолетия, передает Meddaily.ru.

Кстати, по данным другого исследования, проведенного специалистами из Университета Флориды и Северо-Западного университета, детей, родившихся позже срока (на 41-й неделе беременности), чаще считают одаренными. Кроме того, они лучше справляются со школьными тестами по сравнению с теми, кто родился в срок.