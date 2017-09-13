Из лагеря беженцев в модели: мусульманка в хиджабе покоряет мир моды

Халима показывает, что верна религии даже на подиуме. После показа Yeezy модный критик Николь Фелпс призналась, что такого она «не видела на подиуме за последние 20 лет», пишет Buro247.ru.

Аден родилась в лагере для беженцев на границе между Кенией и Сомали. В возрасте 7 лет она вместе с семьей эмигрировала в США. Процесс ассимиляции на новом континенте происходил сложно и болезненно, поэтому о своем раннем возрасте девушка не дает комментариев.

Впервые попробовать себя в роли модели Аден решилась в 2016 году на американском конкурсе красоты «Мисс Миннесота». На раунде, где все модели появляются на сцене в бикини, Аден вышла в купальном костюме для мусульманок — буркини (комплект, полностью скрывающий руки, ноги и тело). Цель, которую модель ставила перед собой, участвуя в конкурсе, была не корона, а публичное заявление.

«Это хороший способ показать молодым мусульманкам, что нужно бороться со стереотипами и оставаться собой, — рассказывает Аден. — Главное — не врать себе, и все барьеры вокруг сами разрушатся!»

До участия в шоу Yeezy Халима Аден уже подписала контракт с международным модельным агентством IMG Models и сделала первую модную съемку. Позировать в объективе Марио Сорренти модель пригласила Карин Ройтфельд для журнала CR Fashion Book. На первых двух снимках, выложенных онлайн, Аден выглядит роскошно в черном платье Loewe и белоснежном жакете Céline.

«Я хочу поблагодарить Карин Ройтфельд за то, что она взяла меня под свое крыло и дала мне уникальную возможность. Такая возможность выпадает раз в жизни!» — пишет в своем инстаграме модель.