Галерея: английский аристократизм и стиль мотогонщика на показе Ральфа Лорена

Среди моделей на его показе были замечены и суперуспешные манекенщицы вроде Кендалл Дженнер или Беллы Хадид. Дочери Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, которая на этой Неделе работает прямо-таки в стахановском темпе, на этом подиуме не оказалось — за нее "отдувался" их сын Пресли Гербер, пишет Сплетник.

Сама коллекция состоит из нескольких блоков. Первый из них — подчеркнутый английский аристократизм, который и стал "визитной карточкой" Лорена и снискал ему популярность в самых высоких кругах по обе стороны Атлантики. Брючные костюмы (без которых, судя по всему, будущий модный сезон будет немыслим), двубортные пальто, даже топы — все выполнено в сером цвете клетки принца Уэльского.

Вторая часть — более современная. Платья, сшитые из "мокрого" шелка, безразмерные пуховики, платья и топы, по всей площади расшитые кристаллами, стиль мотогонщика (который совсем недавно показывала Рианна), виниловые плащи в духе 80-х годов, а также черная матовая кожа в духе последних коллекций Энтони Ваккарелло — все это и отвечает за любовь молодого поколения к одежде Ralph Lauren. Хотя, конечно, знающие толк в хорошей одежде вне всякой зависимости от возраста не пропустят и идеальные пальто в клетку — уж больно они хороши.

Смотрите сами!