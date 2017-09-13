Галерея: американская эклектика от Oscar de la Renta

Сейчас брендом руководят Лаура Ким и Фернандо Гарсия, а оценить их вторую коллекцию пришли Анна Винтур, полвечера проболтавшая в компании Марио Тестино, Ники Минаж, оказавшаяся в первом ряду в шубе до пола, Пэрис Хилтон с сестрой Ники, Карин Ройтфельд с Дереком Бласбергом, Лили Олдридж и другие звезды. На подиум вышла Белла Хадид — без преувеличения самая популярная модель современности, пишет Сплетник.

Сама коллекция — баланс на грани актуальной американской моды и модной традиции бренда Oscar de la Renta. Получилось очень эклектично: пышные платья, на которых глиттером выложены аббревиатура имени отца-основателя, соседствуют на подиуме с денимом, по которому разбрызгали яркие краски, а оборки, шуршат которыми подиумы уже который сезон кряду, — с безразмерными жакетами (они, впрочем, тоже совсем не желают исчезать из поля нашего зрения). Предыдущую коллекцию критики не оценили за не самое верное истолкование модных кодов де ла Ренты. Смеем предположить, что не оценят и эту. Что, впрочем, совсем не помешает увидеть эти платья в будущем на самых разных звездах первого эшелона.

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