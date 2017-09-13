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Видео: эстонский дизайнер в Нью-Йорке одевает Рианну и Бейонсе

Krasotka.ee
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25-летняя Роберта Эйнер одна из самых востребованных эстонских дизайнеров. Одежду ее марки носили Леди Гага, Бейонсе, Рианна и другие звезды.

Все началось с легендарных пиджаков Роберты, теперь же ее одежду можно найти в Нью-Йорке. Удивительно, что только два года назад девушка окончила британскую академию искусств.

Смотрите репортаж о том, как работает эстонский дизайнер в Америке.

Ее жакеты могут стоить от двух до четырех тысяч долларов.


В этом видео британская певица носит жакет от Роберты.

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