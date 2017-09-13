Видео: эстонский дизайнер в Нью-Йорке одевает Рианну и Бейонсе
13 сентября 2017 г., 13:29
25-летняя Роберта Эйнер одна из самых востребованных эстонских дизайнеров. Одежду ее марки носили Леди Гага, Бейонсе, Рианна и другие звезды.
Все началось с легендарных пиджаков Роберты, теперь же ее одежду можно найти в Нью-Йорке. Удивительно, что только два года назад девушка окончила британскую академию искусств.
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Ее жакеты могут стоить от двух до четырех тысяч долларов.