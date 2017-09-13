Неделя моды в Нью-Йорке: Анна Суи показала цыганскую эстетику

Свою весенне-летнюю коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке показала и Анна Суи — американский модельер, снискавшая успех благодаря своим ярким и красочным коллекциями. Ее источник вдохновения — народы и их культуры со всех концов земного шара: от Ближнего Востока до племен Океании, от Тибета до мексиканских индейцев, а ее стиль — мастерски их перемешивать, получая на выходе то, что мы и привыкли называть одеждой от Anna Sui.
Не стала исключением и эта коллекция: Анна продемонстрировала пестрые, эклектичные наряды, пронизанные бунтарским духом 60-х годов, "цыганской" эстетикой "детей цветов", а также этническими мотивами, приправленные нотками гранжа, пишет Сплетник.
Во время красочного модного шоу не обошлось и без казусов: в сеть попало видео, на котором хорошо видно, как Джиджи Хадид теряет свою босоножку. В итоге она была вынуждена пройтись по подиуму дважды: сначала одна, а затем еще раз — в обнимку с сестрой Беллой во время финальной проходки. То, что в сложной ситуации старшая Хадид не растерялась, еще раз подтверждает ее высокий профессионализм как манекенщицы. Мы в ней не сомневались!