H&M выпустил коллекцию для поклонников Джастина Бибера

Линейка включает в себя футболку, свитшот, толстовку с капюшоном, куртку, а также фирменные тренировочные брюки с туров певца. Они выпущены с принтами Stadium Tour, Tour, Bieber и Team. Одежда уже представлена на сайте магазина. Стоимость варьируется от 18 до 35 долларов, пишет Lenta.ru.

7 сентября сообщалось, что H&M выпустит коллекцию одежды совместно с канадским певцом The Weeknd. В нее войдут 18 предметов одежды и аксессуаров. Вещи, среди которых куртка-бомбер лилового цвета с изображением тигра и змеи, поступят в продажу во все магазины бренда, имеющие мужской отдел 28 сентября. Подробности и цены пока не разглашаются.

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме.