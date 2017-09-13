Невероятно! Голодание способствует росту волос

Бразильские ученые полгода экспериментировали с мышами, и пришли в итоге к заключению о том, что уменьшение количества съедаемой пищи ускоряет рост волос, пишет «OaNews».

«В случае строгого соблюдения диеты волосы начнут расти интенсивнее, нежели до ограничения в питании», - удостоверились специалисты, пишет Medikforum.ru.

В ходе опытов лабораторных мышей разделили на группы, в одной из которых животные получали лишь 60% от объема корма, выдаваемого другим грызунам. Биологи рассказали, что вследствие такой диеты у голодающих мышей стала несколько толще кожа и удлинилась шерсть. Эти изменения, по словам авторов проекта, связаны с тем, что кровеносная система в организме грызунов стала более протяженной.

Зафиксированные явления ученые объясняют адаптацией организма, который был переведен в режим недополучения калорий и тепла. За счет компенсаторных механизмов организм приспособился к новым условиям, и нашел возможность обеспечить себя недостающим теплом за счет изменений в сосудистой системе и активного роста волосков.

В человеческом теле, полагают исследователи, включаются похожие процессы.