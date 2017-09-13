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Врачи установили, каков реальный вред от пластиковой посуды

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Группа американских ученых заявила о том, что пластиковая посуда не может считаться полностью безопасной для хранения в ней продуктов питания и напитков. По словам специалистов, в состав посуды входит бисфенол А, чья способность причинять вред организму обнаруживается во все большем количестве исследований.

Пластиковая посуда и тара гораздо удобнее в логистике и дешевле посуды из других материалов. Именно поэтому контейнеры из пластика все чаще предпочитают использовать для упаковки и хранения продуктов и напитков. Ученые оценивают данную тенденцию как очень неблагоприятную, пишет Medikforum.ru.

«В отличие от той же стеклянной посуды, пластиковая выделяет в продукты питания и в жидкости некоторые элементы, которые могут попадать в организм человека», - говорят эксперты.

В состав пластиковых контейнеров, по словам ученых из Университета Тафтса, входят соединения, из-за действия которых у ребенка в период внутриутробного развития развиваются предпосылки к появлению рака груди в будущем, когда он родится и вырастет. В частности, пищевой пластик содержит в себе бисфенол А, фталаты. Эти вещества провоцируют нарушения в работе эндокринной системы, дыхательной системы, в производстве гормонов и половом созревании.

Также много нареканий со стороны ученых было высказано по поводу другого компонента в составе пластика, - стирола. Ученые из Национального исследовательского совета подписали заявление о том, что стирол может проявлять свойства канцерогена в отношении человеческого организма.

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