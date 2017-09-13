Проверка на вшивость, после которой сразу берут замуж

«Трусы, самые обыкновенные, как можно более загаженные, нужно предложить постирать избраннице. Если постирает – нормальная, годная. А если откажется – только секс, извините.

Раньше слышала такой же прикол, только с картошкой. Мол, согласится дама вместо ресторана картошку сажать/убирать – годная. А нет – содержанка и неумеха. Кто-то потенциальную избранницу заставляет мыть гору посуды, кто-то мыть полы…

С одной стороны, вроде как, и верно все. Ну, в самом деле, если уж решил жениться, хочется знать, что человек за тебя и в огонь, и в воду.

С другой стороны, все время меня какой-то червячок подтачивал, что, мол, не должно быть так. Расскажу, как я это вижу. Но сначала – небольшое лирическое отступление.

В теории, мы все совершенно свободны. Кроме заключенных, разве что. Мы можем, по своему желанию, отправиться в любую точку мира. Но сколько людей действительно используют эту возможность?

Большинство из нас ограничены невидимыми рамками даже в свободе перемещения, не говоря уже о большем. Пространственными – ведь для доступа в некоторые места придется преодолеть моря и океаны, временными – мы стараемся посещать места поближе к своему дому, где нас ждут родные и близкие, имущественными – не во все места, в конце концов, пускают бесплатно!

Таким образом, средний человек, каждый день подразумевая, что делает выбор, на самом деле крутится в границах своих рамок, перемещаясь по маршруту работа-дом-магазин-работа. Иногда в эту схему вписывается кино, или фитнес-клуб, или торговый центр, или ресторан, но суть не меняется.

Если вот, к примеру, свобода воли. Человек волен делать все, что ему вздумается, но в рамках своих должностных и супружеских обязанностей. Хочешь, как говорится, печатай акты списания, а хочешь – печатай акты списания. Хочешь – занимайся сексом с женой, а хочешь – с женой. Прекрасный выбор.

Или вот бомж. Теоретически – свободен как ветер. Может делать что угодно и где угодно. Практически – ограничен имущественными рамками, своей пагубной страстью к алкоголю и своим бренным телом, которое уснуло в кустах, а утром потребует опохмелиться. Выбор бесконечен, но, по сути, выбора нет.

Давайте чуть усложним. Теоретически я могу ходить в экстремальном мини, но не буду – считаю, что бедра у меня для этого крупноваты. Теоретически у меня есть возможность носить это чертово мини. Фактически я в плену своих представлений о красоте и моде.

Продолжаем рассуждать. В отношениях с другими людьми мы тоже находимся в рамках имеющихся у нас стереотипов, представлений о мире, и т.д. Мы видим только то, что способны увидеть, общаемся только с теми, кого внутренне готовы принять.

Если человек считает, что вокруг него одни халявщицы и мерзкие проститутки, то его зрение делается туннельным, и он выхватывает из действительности кусок, вписывающийся в его представления о жизни, а все остальные сведения игнорирует.

Из этого следует, что для успешного брака нужно сочетание двух факторов – не только наличие подходящих партнеров, но и наличие у них обоих правильных установок. Они оба должны позитивно оценивать свою близость, возможный брак, и т.д.

Бинго! – скажут некоторые из вас! – Ведь именно это мужик и пытается проверить своим грязными, пардон, трусами! Ее правильные установки!

А что на самом деле? А на самом деле получается, что мужик ничего толком не проверяет – девушка может поступить по-разному. Нормальной реакцией будет просто обидеться и уйти. Так что с практической точки зрения он может найти минимум внушаемую, а максимум – девушку, у которой проблемы с самооценкой.

Важно другое. При этом мужчина демонстрирует девушке свои негативные установки по отношению к семье и браку.

Это он – сомневается. Это он хочет вывести корыстных шкур на чистую воду!

Он уже загнан в систему рамок, где все женщины нуждаются в проверке. А это не есть хорошо! Он и дальше будет находить различные поводы для беспокойства. Рано или поздно он найдет подтверждение тому, что все бабы – корыстные стервы.

И в целом эта проверка действительно хороша. Она однозначно показывает, за кого замуж идти не надо!»