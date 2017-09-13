Фото: неудачное платье подчеркнуло пугающую худобу Джоли

Сама многодетная мать, которая пришла на мероприятие вместе с шестью детьми, казалось, светилась от счастья. Но поклонники не могли не заметить, что Анджелина снова похудела так, что это может быть опасно для здоровья, пишет Soulpost.ru.

Анджелина Джоли/ Scanpix

Тем более что актриса сама признавалась, что столкнулась с многочисленными проблемами после операций по женской части и после расставания с Брэдом Питтом.

Анджелина Джоли/ Scanpix