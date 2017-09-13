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Фото: неудачное платье подчеркнуло пугающую худобу Джоли

Krasotka.ee
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ФОТО: Admedia, Inc/Brent Perniac/AdMedia/Sipa USA

42-летняя актриса продолжает радовать гостей кинофестиваля в Торонто своим присутствием. Для премьеры своего фильма про войну в Камбодже Анджелина Джоли выбрала атласное черное асимметричное платье, которое неудачно подчеркнуло ее худобу.

Сама многодетная мать, которая пришла на мероприятие вместе с шестью детьми, казалось, светилась от счастья. Но поклонники не могли не заметить, что Анджелина снова похудела так, что это может быть опасно для здоровья, пишет Soulpost.ru.

Анджелина Джоли/ Scanpix

Тем более что актриса сама признавалась, что столкнулась с многочисленными проблемами после операций по женской части и после расставания с Брэдом Питтом.

Анджелина Джоли/ Scanpix

Анджелина Джоли/ Scanpix

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