Фото: неудачное платье подчеркнуло пугающую худобу Джоли
13 сентября 2017 г., 15:49
42-летняя актриса продолжает радовать гостей кинофестиваля в Торонто своим присутствием. Для премьеры своего фильма про войну в Камбодже Анджелина Джоли выбрала атласное черное асимметричное платье, которое неудачно подчеркнуло ее худобу.
Сама многодетная мать, которая пришла на мероприятие вместе с шестью детьми, казалось, светилась от счастья. Но поклонники не могли не заметить, что Анджелина снова похудела так, что это может быть опасно для здоровья, пишет Soulpost.ru.
Анджелина Джоли/ Scanpix
Тем более что актриса сама признавалась, что столкнулась с многочисленными проблемами после операций по женской части и после расставания с Брэдом Питтом.
Анджелина Джоли/ Scanpix
Анджелина Джоли/ Scanpix