Никаких комплексов: 155-килограммовая модель надела прозрачное платье
13 сентября 2017 г., 16:13
Известная модель размера плюс Тесс Холлидей решилась надеть прозрачное платье на презентацию собственной книги. Впрочем, публикация посвящена как раз жизни «толстой девочки», вопросам самооценки и уверенности в себе, так что Тесс как раз показала это на собственном примере.
Вес в 155 килограммов в мире, активно пропагандирующем толерантность, в том числе в моде, не помешал Холлидей стать матерью двоих детей, выйти замуж и зарабатывать миллионы, будучи моделью плюс-сайз, пишет Soulpost.ru.
Тесс Холлидей/ Scanpix
Тесс не стесняется даже выкладывать фото в нижнем белье, а то и вовсе без него. «Толстые люди тоже занимаются сексом. И часто» — одна из главных мыслей ее книги, пытающейся разрушить стереотипы.
Тесс Холлидей/ Scanpix