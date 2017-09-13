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Никаких комплексов: 155-килограммовая модель надела прозрачное платье

Krasotka.ee
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Тесс Холлидей | ФОТО: Scanpix

Известная модель размера плюс Тесс Холлидей решилась надеть прозрачное платье на презентацию собственной книги. Впрочем, публикация посвящена как раз жизни «толстой девочки», вопросам самооценки и уверенности в себе, так что Тесс как раз показала это на собственном примере.

Вес в 155 килограммов в мире, активно пропагандирующем толерантность, в том числе в моде, не помешал Холлидей стать матерью двоих детей, выйти замуж и зарабатывать миллионы, будучи моделью плюс-сайз, пишет Soulpost.ru.

Тесс Холлидей/ Scanpix

Тесс не стесняется даже выкладывать фото в нижнем белье, а то и вовсе без него. «Толстые люди тоже занимаются сексом. И часто» — одна из главных мыслей ее книги, пытающейся разрушить стереотипы.

Тесс Холлидей/ Scanpix

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