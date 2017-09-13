Беременным разрешили слегка выпивать

Между тем, по данным исследователей из Бристольского университета (Великобритания), до 80% будущих мам в Объединенном Королевстве, Ирландии, Новой Зеландии и Австралии время от времени все же употребляют алкоголь. Поэтому вопрос о том, сколько спиртного можно выпить, не причинив непосредственный вред плоду и не вызвав долговременные последствия для здоровья ребенка, остается очень животрепещущим. «Ничего не случится, если я выпью бокал вина?» – такой вопрос часто мучает беременных, отмечается в пресс-релизе университета, пишет Deti.mail.ru.

Чтобы попытаться ответить на него, ученые проанализировали результаты 26 качественно проведенных научных исследований, посвященных тому, как от двух до четырех бокалов вина в неделю (в среднем примерно 32 грамма алкоголя в неделю), выпиваемых будущей мамой, могут повлиять на плод. И пришли к выводу, что научно подтвержденных свидетельств о пагубных последствиях такого поведения беременной на удивление мало. Так, анализ выявил примерно 8-процентное повышение риска рождения ребенка с низким весом и 10-процентное повышение риска преждевременных родов. Но ничего, сравнимого с последствиями тяжелого пьянства, обнаружено не было.

Если вы иногда выпьете немного вина, с большой долей вероятности ничего ужасного с вашим малышом не произойдет, успокаивают будущим мам ученые. Но для того, чтобы избежать всех возможных рисков и потом не ругать себя за безответственное поведение, от употребления алкоголя во время беременности все же лучше полностью отказаться, подчеркивают авторы исследования.