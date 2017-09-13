Беременным разрешили слегка выпивать

Результаты многочисленных исследований однозначно свидетельствуют о том, что систематическое тяжелое пьянство во время беременности совершенно недопустимо, так как приводит к врожденным аномалиям плода и другим чрезвычайно негативным последствиям для здоровья малыша. Однако данные о том, какой уровень потребления будущей мамой алкоголя безопасен для плода, очень расплывчаты, поэтому врачи на всякий случай советуют беременным полностью воздерживаться от спиртного.
Между тем, по данным исследователей из Бристольского университета (Великобритания), до 80% будущих мам в Объединенном Королевстве, Ирландии, Новой Зеландии и Австралии время от времени все же употребляют алкоголь. Поэтому вопрос о том, сколько спиртного можно выпить, не причинив непосредственный вред плоду и не вызвав долговременные последствия для здоровья ребенка, остается очень животрепещущим. «Ничего не случится, если я выпью бокал вина?» – такой вопрос часто мучает беременных, отмечается в пресс-релизе университета, пишет Deti.mail.ru.
Чтобы попытаться ответить на него, ученые проанализировали результаты 26 качественно проведенных научных исследований, посвященных тому, как от двух до четырех бокалов вина в неделю (в среднем примерно 32 грамма алкоголя в неделю), выпиваемых будущей мамой, могут повлиять на плод. И пришли к выводу, что научно подтвержденных свидетельств о пагубных последствиях такого поведения беременной на удивление мало. Так, анализ выявил примерно 8-процентное повышение риска рождения ребенка с низким весом и 10-процентное повышение риска преждевременных родов. Но ничего, сравнимого с последствиями тяжелого пьянства, обнаружено не было.
Если вы иногда выпьете немного вина, с большой долей вероятности ничего ужасного с вашим малышом не произойдет, успокаивают будущим мам ученые. Но для того, чтобы избежать всех возможных рисков и потом не ругать себя за безответственное поведение, от употребления алкоголя во время беременности все же лучше полностью отказаться, подчеркивают авторы исследования.