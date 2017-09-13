Как рождение ребенка отражается на теле женщины

Мозг

Ученые уже не один год выясняют, как влияет беременность и период после нее на мозг женщины. За последние годы было проведено несколько исследований, давших самые разные результаты. Так, группа ученых из Американской психологической ассоциации обнаружила, что вскоре после родов объем серого вещества у женщины увеличивается, и связала это с тем, что появление нового человека заставляет ее многому учиться, узнавать много нового и тренировать навыки, которые раньше ей не требовались, пишет Deti.mail.ru.

Канадские же ученые, напротив, считают, что после родов у женщин снижается способность к обучению. А их коллеги из Сиэтла вообще обнаружили, что в мозге женщин, выносивших и родивших мальчиков, могут оставаться следы «мужской» ДНК – генетический материал способен преодолевать плацентарный барьер и попадать в организм матери. К сожалению, специалисты предполагают, что наличие чужеродной ДНК может провоцировать различные недуги, в том числе и болезнь Альцгеймера.

Бедра

Природа устроила так, чтобы женщина могла выносить и родить ребенка, не навредив ни себе, ни ему. Поэтому во время беременности организм продуцирует гормон релаксин, который помогает сделать тазобедренные суставы и связки будущей мамы более подвижными и податливыми – они должны занять такое положение, чтобы ребенок без труда мог пройти по родовым путям. Именно поэтому многие женщины замечают, что не могут влезть в свои «добеременные» джинсы даже в том случае, если довольно быстро сбросили лишние килограммы после родов.

Чтобы бедра вернулись в прежнюю форму, во многих традиционных культурах применяется послеродовое пеленание или обвязывание бедер и таза. Эта процедура проводится в первые два месяца после родов, пока уровень релаксина достаточно высок и суставы все еще подвижны.

Ноги

У некоторых женщин увеличивается размер ноги – причем весьма заметно: рост может составить один-два размера. По словам специалистов, причин для таких изменений две: все тот же релаксин, а также лишний вес, под давлением которого стопа становится шире и длиннее.

Часто размер ноги через какое-то время вновь уменьшается (обычно примерно через три месяца после родов), но иногда всю оставшуюся жизнь приходится покупать обувь на два размера больше привычного.

Кожа

Как известно, во время беременности на фоне гормональных изменений с кожей могут происходить самые разные изменения: кто-то буквально светится изнутри, кто-то покрывается прыщами, а кто-то – пигментными пятнами (так называемая «маска беременных» – мелазма или хлоазма). Кроме того, некоторые женщины замечают, что ареола сосков становится темнее, а на животе появляется темная полоска. В большинстве случаев чрезмерная пигментация – временная проблема, которая проходит через три-шесть месяцев после родов, но иногда пятна на лице и теле все-таки остаются навсегда, и тогда на помощь приходят отбеливающие кремы.