Как рождение ребенка отражается на теле женщины

Беременность и роды не проходят для женского организма без последствий — чего стоит только одна гормональная перестройка. Став мамами, многие из нас замечают у себя не только внутренние, но и внешние изменения. Зачастую эти трансформации носят временный характер, а какие-то из них необратимы.
Мозг
Ученые уже не один год выясняют, как влияет беременность и период после нее на мозг женщины. За последние годы было проведено несколько исследований, давших самые разные результаты. Так, группа ученых из Американской психологической ассоциации обнаружила, что вскоре после родов объем серого вещества у женщины увеличивается, и связала это с тем, что появление нового человека заставляет ее многому учиться, узнавать много нового и тренировать навыки, которые раньше ей не требовались, пишет Deti.mail.ru.
Канадские же ученые, напротив, считают, что после родов у женщин снижается способность к обучению. А их коллеги из Сиэтла вообще обнаружили, что в мозге женщин, выносивших и родивших мальчиков, могут оставаться следы «мужской» ДНК – генетический материал способен преодолевать плацентарный барьер и попадать в организм матери. К сожалению, специалисты предполагают, что наличие чужеродной ДНК может провоцировать различные недуги, в том числе и болезнь Альцгеймера.
Бедра
Природа устроила так, чтобы женщина могла выносить и родить ребенка, не навредив ни себе, ни ему. Поэтому во время беременности организм продуцирует гормон релаксин, который помогает сделать тазобедренные суставы и связки будущей мамы более подвижными и податливыми – они должны занять такое положение, чтобы ребенок без труда мог пройти по родовым путям. Именно поэтому многие женщины замечают, что не могут влезть в свои «добеременные» джинсы даже в том случае, если довольно быстро сбросили лишние килограммы после родов.
Чтобы бедра вернулись в прежнюю форму, во многих традиционных культурах применяется послеродовое пеленание или обвязывание бедер и таза. Эта процедура проводится в первые два месяца после родов, пока уровень релаксина достаточно высок и суставы все еще подвижны.
Ноги
У некоторых женщин увеличивается размер ноги – причем весьма заметно: рост может составить один-два размера. По словам специалистов, причин для таких изменений две: все тот же релаксин, а также лишний вес, под давлением которого стопа становится шире и длиннее.
Часто размер ноги через какое-то время вновь уменьшается (обычно примерно через три месяца после родов), но иногда всю оставшуюся жизнь приходится покупать обувь на два размера больше привычного.
Кожа
Как известно, во время беременности на фоне гормональных изменений с кожей могут происходить самые разные изменения: кто-то буквально светится изнутри, кто-то покрывается прыщами, а кто-то – пигментными пятнами (так называемая «маска беременных» – мелазма или хлоазма). Кроме того, некоторые женщины замечают, что ареола сосков становится темнее, а на животе появляется темная полоска. В большинстве случаев чрезмерная пигментация – временная проблема, которая проходит через три-шесть месяцев после родов, но иногда пятна на лице и теле все-таки остаются навсегда, и тогда на помощь приходят отбеливающие кремы.
Еще одно перманентное изменение, которое может затронуть кожу, это, конечно, растяжки. Со временем они становятся светлее и едва заметны, но все же избавиться от них навсегда невозможно.
Органы малого таза
Влагалище рожавшей женщины никогда не будет таким, каким оно было до беременности и родов. Однако в большинстве случаев это почти незаметно ни ей самой, ни ее партнеру – изменения есть, но они не столь значительны, чтобы их можно было бы почувствовать в полной мере. Однако ощущения во время секса первое время будут несколько иными, чем они были до родов.
Обычно восстановление сексуальной функции в дородовом объеме происходит через восемь-десять месяцев с момента рождения ребенка. А вот тренировать мышцы органов малого таза с помощью упражнений Кегеля можно начинать уже почти сразу после родов – это поможет им быть в тонусе, а также снизит риск опущения мочевого пузыря и недержания мочи.
Грудь
Во время беременности грудь может увеличиться довольно заметно и значительно. Но после родов и кормления форма и размер груди изменяются – как правило, она становится меньше. И в этом не виновато кормление само по себе – все происходит из-за гормонов. Сохранить грудь в тонусе помогает длительное естественное вскармливание, поскольку при этом процессе замена железистой ткани на жировую происходит постепенно, что позволяет груди в буквальном смысле прийти в себя.
Выделительная система
В первые недели после родов молодая мать может заметить, что стала много потеть и чаще ходить в туалет по малой нужде. Дело в том, что во время беременности объем жидкости в организме женщины увеличивается, а после родов вся эта вода становится ненужной, и организм начинает от нее избавляться.