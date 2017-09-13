40 правил стиля и моды, которые к 40 годам обязана знать каждая женщина!

1. Чтобы хорошо выглядеть, надо хорошо себя чувствовать.

2. Чисто нейтральный наряд, может, и не столь практичен, как чисто черный, но не менее модно смотрится, пишет Lifter.com.ua.

3. У самых стильных людей есть своя модная «униформа».

4. Туфли телесного цвета на каблуке визуально удлинят ноги.

5. Самое главное — правильный крой.

6. Удобно сидящие трусики и лифчик должны быть основой каждого наряда.

7. Если вы сомневаетесь, то лучше одеться более нарядно, чем менее.

8. Горизонтальные полоски — это универсальная классика, а не лютый враг!

9. Не пожалейте времени (и денег), чтобы подобрать классические солнцезащитные очки черного или коричневого цвета, которые идут вам.

10. Узкие джинсы хороши в гамме от синего до темно-синего, но не светлее.

11. Ремень может отлично довершить наряд — как в брюках, так и поверх платья.

12. Тренч верблюжьего цвета никогда не выходит из моды.

13. Темно-синий и черный можно (и нужно) сочетать в одежде.

14. Кроссовки — вполне подходящая дневная обувь; но к ним идут только зауженные джинсы или брюки.

15. В вашем гардеробе должно быть вечернее платье, но не обязательно черное.

16. Ручной отпариватель для одежды с утра — настоящий дар небес, который всегда обеспечит вам свежий вид.

17. Кожаная куртка сразу добавляет цвет любому наряду.

18. Лучше всего обычно смотрятся юбки до колена или чуть короче.

19. Моделирующее белье (как телесное, так и черное) — ценная деталь любого гардероба.

20. Вместо того, чтобы подкатывать или закатывать рукава (что иногда смотрится неаккуратно), подверните рукав один раз так, чтобы край лежал чуть выше локтя, затем подверните еще раз снизу, чтобы закрепить.

21. Шарф — один из самых простых и стильных способов дополнить любой наряд.

22. Всегда предпочитайте качество количеству.

23. Детали наряда должны не столько сочетаться друг с другом, сколько дополнять друг друга.

24. Если вы ни разу не надевали вещь за последние полгода (не считая сезонной одежды типа шубы), сдайте ее в секонд-хенд.

25. Иметь хотя бы пару черных брюк, сшитых по фигуре, просто необходимо.

26. Комбинезон смотрится наиболее выгодно, когда он подогнан по фигуре или стянут в талии.

27. Примеряя одежду, возьмите вещь на размер больше и на размер меньше своего, а затем сравните, как сидят все три.

28. Нанесите любимые духи на одежду перед тем как надеть ее, чтобы аромат держался дольше и производил более естественное впечатление.

29. Подпишитесь в Pinterest или Tumblr на аккаунты с одеждой, которая вам нравится, чтобы можно было быстро проглядеть варианты, если у вас вдруг закончатся идеи.

30. Подберите три цвета, оттеняющие ваш цвет кожи, и купите много футболок этих цветов, чтобы всегда было что надеть с джинсами и блейзером.

31. Белая рубашка на пуговицах универсальна до бесконечности.

32. Проверьте указания по стирке, прежде чем купить вещь, чтобы сразу понять, придется ли вам стирать ее вручную или сдавать в химчистку.

33. В конце зимы сдавайте все пальто и хорошие свитера в химчистку.

34. Купальник с сочетанием нейтральных и насыщенных цветов или линий всегда смотрится лучше, чем купальник с изящными принтами.

35. Широкополая шляпа — спаситель кожи и классический пляжный образ.

36. Украшения предназначены не только для особых случаев и могут придать шик повседневному наряду.

37. Всегда находите время на то, чтобы подшивать или чинить вещи, и не забывайте защищать и/или полировать замшевые и кожаные туфли и сумки.

38. Покупайте дорогие вещи типа шуб на распродажах в конце сезона — пусть лежат, пока не понадобятся.

39. Никогда не покупайте вещь, в которой не можете представить себя на трех разных событиях.

40. Плоские подошвы могут быть не менее шикарны, чем каблуки.