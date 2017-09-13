Семь признаков нездоровых отношений, от которых ты должна избавиться

Например, у меня была знакомая, которой постоянно изменял муж. Более того, все ее действия и поступки подвергались его жесткой критике, несмотря на то, что она была намного успешнее его. Девушка страдала, нервничала, и когда я ее спросила, почему она это терпит, она сказала: "А как иначе? Потерплю...". Да и сколько мы знаем примеров, когда женщины терпят неуважение к себе, унижения, побои, измены из-за того, что "привыкла, семья же, дети...". Давай определим 7 самых распространенных признаков нездоровых отношений на их начальном этапе, пишет Lady.tochka.net.

Он всегда обвиняет тебя во всех смертных грехах

Мужчина, не умеющий признавать свою неправоту - это страшно. В нездоровых отношениях человек не видит проблем в себе и перекладывает ответственность на партнера. Ты будешь виновата в том, что он проколол колесо, поругался с начальником, в скисшем молоке и плохой погоде за окном. Компромиссы - одна из самых важных составляющих отношений, и это важно понимать.

Он сомневается в тебе и не доверяет

Неуверенные в себе люди склонны к нездоровой чрезмерной ревности. Он постоянно сомневается в тебе, пытается уличить тебя во лжи, проверяет твой телефон и социальные сети. Ему кажется, что ты слишком любезна с парковщиком, а сотрудник на тебя подозрительно смотрит - у вас что-то было? Он контролирует твои встречи с подружками и отчитывает тебя, если задержалась на работе. Доверие - это то, без чего не построить здоровые отношения.

Он постоянно ставит тебе ультиматумы

"Или я, или твои подружки", "Если ты задержишься на работе, я вообще домой не приду". Что за шантаж? Мужчина должен давать тебе свободу выбора и действий. Шантаж и психологическое давление рушат отношения. Никто не имеет права подавлять твои желания и стремления.

Он постоянно пытается тебя поменять

У тебя не такая прическа. Тебе нужно похудеть. Ты слишком громко смеешься. Ты не так одеваешься. Не стоит забывать, что изначально партнер полюбил тебя такой, какая ты есть. Восприятие человека таким, какой он есть - основа здоровых отношений. Сравнение тебя с другими и попытки поменять - это не нормально. Если ты так раздражаешь своего мужчину, то он всегда будет тобой недоволен. Нужен ли тебе такой мужчина?

Он подвергает критике все твои действия

Что бы ты ни делала - все не так. Ты плохо водишь машину, хотя он не водит вообще. Ты невкусно готовишь. Презентацию для работы ты сделала плохую, хоть он и профан в твоей сфере деятельности. Подарок для мамы ты купила ужасный. И перекрасилась ты неудачно. Как бы ты ни старалась, все априори всегда плохо. Если постоянно находятся поводы для недовольства тобой - то это повод вам распрощаться. Кто-то другой обязательно оценит все, что ты делаешь.

Он пытается поставить тебя "на место"

Если мужчина постоянно явно дает тебе понять, что ты без него никто и ничто - беги. Иначе со временем ты потеряешь уверенность в себе и станешь действительно беспомощной. Мужчине следует понимать, что девушка в 21 веке - самодостаточна и самостоятельна. Упрекать ее, например, в меньшем доходе - глупо, лампочку она и сама вкрутит, а кран починит сантехник (или другой мужчина).

Ты не чувствуешь себя счастливой

Это банально, но просто задай себе вопрос: "Счастлива ли ты как женщина?" Если у тебя есть сомнения - повод задуматься. Если отношения с мужчиной не приносят тебе нужных эмоций, бабочек в животе и уверенности в том, что тебя любят - это не твои отношения.