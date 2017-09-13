Такого букета больше ни у кого нет: невеста выбрала для свадьбы пончики вместо цветов

Австралийская невеста доказала, что любовь - поистине сладостное чувство, выбрав для своего свадебного букета пончики вместо цветов. Такие сладкие букетики были как у самой Пейдж Кирк, так и у ее подруг. Букет изготовила компания Dessert Boxes, которая в прошлом году провела конкурс, чтобы найти невесту, которая получит их букетик на свадьбу, пишет Onedio.ru.

Кстати, для подружек невесты эти букеты стали большим сюрпризом - ведь Пейдж держала эту новость в секрете.

«Они были в восторге, когда узнали, что пройдут к алтарю с пончиками, - рассказывает Пейдж. – Мы с мужем хотели, чтобы всем было весело на свадьбе, и решили, почему бы не сделать букеты из пончиков. Ведь их все любят».

Да уж, их свадьба уж точно не похожа на другие! «Мы хотели, чтобы наша свадьба чуть-чуть отличалась и отражала наш дух как пары», - сказала она.

Новость об оригинальности невесты с букетом из пончиков стала невероятно популярна во всем мире!

Пейдж говорит, что гостям понравилась эта оригинальная идея: «Невестам стоит расслабиться и хоть немного повеселиться».

A post shared by Dessert Boxes™ (@dessertboxes) on Sep 8, 2017 at 10:30pm PDT