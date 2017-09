Фото: Эшли Грэм вышла на подиум в бикини

Как и следовало ожидать, главной звездой модного шоу стала активистка бодипозитива Эшли Грэм. Модель plus-size под громкие возгласы одобрения вышла на подиум, представив два комплекта бикини — бирюзовый и черный — и продемонстрировав всем окружающим свои аппетитные формы, пишет Сплетник.

Появление 29-летней модели стало не единственным сюрпризом: так, в шоу Addition Elle дебютировала 19-летняя Джордин Вудс — лучшая подруга Кайли Дженнер. Гостями показа в этот вечер стали актриса Даниэль Брукс, известная в первую очередь благодаря сериалу "Оранжевый — хит сезона" (Orange Is The New Black), актриса Габури Сидибе и многие другие поклонницы этой марки одежды.

Совсем недавно Эшли приняла участие в откровенной съемке в белье прямо на улице в Нью-Йорке, однако в который раз снимки модели вызвали неоднозначную реакцию у публики, разделив дискутирующих на два лагеря. Первые утверждают, что женщины в общем (и Грэм — в частности) красивы в любом весе и имеют право без боязни быть осужденной носить любой размер одежды; другие же говорят, что своим примером Грэм пропагандирует нездоровый образ жизни и ставит эгоцентризм выше всех представлений о физических нагрузках и правильном питании. А вы как считаете?