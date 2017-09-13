Хотите стать Мисс бикини мира? Тогда спешите участвовать в кастинге!

Диана Хапрова/ Частный архив

"В прошлом году я выиграла этот конкурс с титулом Мисс бикини Европы 2016» , - комментирует Хапрова. – Сейчас я также являюсь преподавателем в модельной школе и национальным директором на мировых конкурсах красоты».

На данный момент для конкурса Miss Bikini World International 2017 Диана ищет модель, которая будет представлять Эстонию. «Ищу красивую, ответственную модель 18-26 лет с ростом от 170см», - говорит модель.

Желающие попытать свою удачу в кастинге должны прислать две-три фотографии (портрет и в полный рост) и информацию о себе на электронный адрес diana.haprova@gmail.com. Кастинг продлится до 15 ноября.