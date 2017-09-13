Сырники в духовке: попробуй вкусный творожный десерт

При выпекании сырники в духовке не требуют большого количества жира и не жарятся в масле, а значит, получаются более диетическим продуктом, что намного полезнее для детей и взрослых, пишет Lady.tochka.net.

Кроме того, когда ты готовишь сырники в духовке, а не на сковороде, то тебе не нужно, стоя у плиты и тратя лишнее время, часто переворачивать и следить за ними, чтобы не подгорели.

Чтобы разнообразить сырники из творога, в тесто можно добавить различные ягоды: смородину, вишню, чернику, или предварительно запаренные сухофрукты.

Чтобы приготовить сырники в духовке, вам понадобится:

0,5 кг нежирного творога,

100 г ягод,

2 яйца,

3 ст. ложки сахара,

4-5 ст. ложки муки,

0,5 ч. ложки разрыхлителя,

10 г ванильного сахара,

соль по вкусу.

Приготовление сырников творожных в духовке:

Разотри яйца с сахаром и ванильным сахаром.

Перед тем как приготовить сырники из творога, сам творог протри через сеточку, чтобы избавиться от крупинок.

Смешай муку с разрыхлителем.

Добавь в яичную массу творог, соль, муку с разрыхлителем и замеси тесто.

Если тесто будет слишком жидким и мягким, что зависит от творога, то сырники могут растечься, поэтому добавь еще муки.

Добавь в тесто ягоды и аккуратно перемешай, чтобы они не сильно раздавились.

Смажь маслом формы для выпекания (можно взять формы для маффинов) и наполни тестом формы не до самого конца.

Выпекай сырники в духовке, разогретой до 180°С. Примерное время выпекания сырников в духовке 35-40 минут, пока они не подрумянятся.

Готовые сырники можно посыпать сахарной пудрой и подавать со сметаной, медом или вареньем.

Приятного аппетита!