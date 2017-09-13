Сырники в духовке: попробуй вкусный творожный десерт

Если тебе немного надоели кексы или булочки, а хочется чего-то вкусненького, приготовь сырники из творога в духовке. Попробуй вместо привычной сковороды испечь сырники в духовке. Такие сырнички получаются чрезвычайно мягкими, нежными и воздушными.
При выпекании сырники в духовке не требуют большого количества жира и не жарятся в масле, а значит, получаются более диетическим продуктом, что намного полезнее для детей и взрослых, пишет Lady.tochka.net.
Кроме того, когда ты готовишь сырники в духовке, а не на сковороде, то тебе не нужно, стоя у плиты и тратя лишнее время, часто переворачивать и следить за ними, чтобы не подгорели.
Чтобы разнообразить сырники из творога, в тесто можно добавить различные ягоды: смородину, вишню, чернику, или предварительно запаренные сухофрукты.
Чтобы приготовить сырники в духовке, вам понадобится:
0,5 кг нежирного творога,
100 г ягод,
2 яйца,
3 ст. ложки сахара,
4-5 ст. ложки муки,
0,5 ч. ложки разрыхлителя,
10 г ванильного сахара,
соль по вкусу.
Приготовление сырников творожных в духовке:
Разотри яйца с сахаром и ванильным сахаром.
Перед тем как приготовить сырники из творога, сам творог протри через сеточку, чтобы избавиться от крупинок.
Смешай муку с разрыхлителем.
Добавь в яичную массу творог, соль, муку с разрыхлителем и замеси тесто.
Если тесто будет слишком жидким и мягким, что зависит от творога, то сырники могут растечься, поэтому добавь еще муки.
Добавь в тесто ягоды и аккуратно перемешай, чтобы они не сильно раздавились.
Смажь маслом формы для выпекания (можно взять формы для маффинов) и наполни тестом формы не до самого конца.
Выпекай сырники в духовке, разогретой до 180°С. Примерное время выпекания сырников в духовке 35-40 минут, пока они не подрумянятся.
Готовые сырники можно посыпать сахарной пудрой и подавать со сметаной, медом или вареньем.
Приятного аппетита!