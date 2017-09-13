Мать-танцовщица показала, что беременность не делает нас менее активными и не портит фигуру
13 сентября 2017 г., 19:40
Некоторые женщины считают, что беременность – это чуть ли не болезнь, и что нужно закрыться в этот период дома, залезть под одеяло и ничего не делать. При этом еще и надеяться на то, что фигура в момент беременности не испортится.
Но танцующая мать Джемма Мартин доказала, что будущие матери не становятся менее активными, если только не делают это нарочно. Да и фигуру можно сохранить, если быть подвижной в период вынашивания малыша. К тому же, танцы приносят море удовольствия и веселья. Всю беременность Джемма вместе с мужем активно танцевала и выкладывала видео этих танцев в Сеть, передает Ihappymama.ru.