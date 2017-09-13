Только подумать! Пять вегетарианских продуктов, которые вредны для здоровья

Батончики мюсли

В них содержатся сахар, рафинированное масло и искусственные красители, а также консерванты - все эти ингредиенты склеивают вместе батончики мюсли. Внимательно прочтите список тех веществ, которые входят в любимый вами батончик перед тем, как положить его в корзинку для покупок, передает Rus.tvnet.lv.

Веганские десерты

Десерты для веганов могут быть в плане воздействие на здоровье еще более вредными, чем изготовленные из яиц и сливочного масла. Это связано с тем, что в данные сладости добавляют крахмал, смолу и пектины, и поэтому в результате они содержат значительно больше углеводов и калорий.

Замороженные готовые веганские блюда

Даже если вы покупаете в магазине готовые блюда для веганов, подвергшиеся заморозке, то обычно они содержат большое количество консервантов. Эти ингредиенты, как хорошо известно, не слишком полезны для здоровья. Лучше избегать замороженных готовых блюд и употреблять только свежие.

Кокосовый йогурт

Возможно, этот йогурт и не является более здоровой альтернативой традиционному молочному. В одной порции кокосового йогурта содержится множество насыщенных жиров и всего 1 г белка.

Большинство из тех кокосовых йогуртов, что продаются в супермаркетах, также содержат тонны добавленного сахара.

Вегетарианские чипсы

Наверное, вам кажется, что если в названии присутствуют слова «вегетарианские» или «овощные», то это значит, что данные чипсы полезны для здоровья. В реальности на 90% они состоят из картофеля и кукурузной муки. Кроме того, в них добавляют рафинированное масло, сахар, соль и крахмал.