Только подумать! Пять вегетарианских продуктов, которые вредны для здоровья

Широко распространена точка зрения о том, что диета вегетарианцев и веганов является сплошь полезной для здоровья. Однако эксперты в области здорового питания из Великобритании назвали 5 ингредиентов данного рациона, которые никак не назовешь полезными.
Батончики мюсли
В них содержатся сахар, рафинированное масло и искусственные красители, а также консерванты - все эти ингредиенты склеивают вместе батончики мюсли. Внимательно прочтите список тех веществ, которые входят в любимый вами батончик перед тем, как положить его в корзинку для покупок, передает Rus.tvnet.lv.
Веганские десерты
Десерты для веганов могут быть в плане воздействие на здоровье еще более вредными, чем изготовленные из яиц и сливочного масла. Это связано с тем, что в данные сладости добавляют крахмал, смолу и пектины, и поэтому в результате они содержат значительно больше углеводов и калорий.
Замороженные готовые веганские блюда
Даже если вы покупаете в магазине готовые блюда для веганов, подвергшиеся заморозке, то обычно они содержат большое количество консервантов. Эти ингредиенты, как хорошо известно, не слишком полезны для здоровья. Лучше избегать замороженных готовых блюд и употреблять только свежие.
Кокосовый йогурт
Возможно, этот йогурт и не является более здоровой альтернативой традиционному молочному. В одной порции кокосового йогурта содержится множество насыщенных жиров и всего 1 г белка.
Большинство из тех кокосовых йогуртов, что продаются в супермаркетах, также содержат тонны добавленного сахара.
Вегетарианские чипсы
Наверное, вам кажется, что если в названии присутствуют слова «вегетарианские» или «овощные», то это значит, что данные чипсы полезны для здоровья. В реальности на 90% они состоят из картофеля и кукурузной муки. Кроме того, в них добавляют рафинированное масло, сахар, соль и крахмал.