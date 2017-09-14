Ложь - это само по себе нехорошо, но без нее не обходится практически ни один наш день. Можно врать в мелочах, например, о том, что мы не видели мигающий зеленый сигнал светофора, а можно лгать и по-крупному. Мужчинам женщины врут по многим причинам. Основные мы постарались выделить в статье, пишет Lady.tochka.net.

Итак, как и почему женщины врут мужчинам

Женщины врут мужчинам о своей внешности. Мало того, что врут, да еще и подбивают на это самих мужчин. "Да, конечно, я не хожу в солярий". "Ну, почему же крашеная, это мой натуральный цвет". "Я не толстая, у меня просто кость широкая". Мужчины пытаются в это поверить, и некоторым это даже иногда удается.

О бывших парнях. Редко случается, когда девушка рассказывает, сколько на самом деле у нее было партнеров в сексе. Если, конечно, у нее был и есть один неповторимый муж, то она, наоборот, может рассказать об этом многим. Девственницы иногда говорят, что у них была интимная близость, чтобы не показаться неопытными.

О жизненных принципах и увлечениях. "Я так люблю читать, а Эрих Мария Ремарк - отличная писательница, да!", "Я не такая, я никогда не..." Может, конечно, ты действительно никогда не пробовала курить, не знакомилась на улице и прочее, но чаще всего подчеркивание "я не такая" означает, что еще какая "такая", только стыдно признаться.

Женщины врут мужчинам в постели. Да-да, мы о ненавистной всеми имитации оргазма. Ты не хочешь обидеть партнера? Не обижай, только вот когда он узнает правду, обидится в 1000 раз больше. От этого никому не лучше. Я уверена, что опытный мужчина не спутает настоящий оргазм от наигранного. Сыграть такое натурально сможет далеко не всякий. Подсказать, направить - это выход.

Просто фантазии. Как среди мужчин, так и среди женщин есть фантазеры: не соврать нельзя для красного словца. Женщины по своей природе большие мечтательницы. Правда, витать в облаках долго нельзя, мир-то реален и человек рядом с тобой - тоже.

Женщины врут мужчинам, чтобы не провоцировать скандал или не обидеть. Легче сказать, что ошиблись номером, чем объяснять ревнивому парню, что с тобой хотел поговорить неприятный ему человек. Проще соврать о том, что у тебя до него был один половой партнер, чем выслушивать, почему в свои 25 лет не дождалась его, красивого. Девушка может сказать: "Мне рано вставать, я пойду спать", чтобы ты не подумал, что надоел ей.

Почему женщины врут мужчинам? Потому что врут все. Важно понять, когда маленькая ложь будет во благо, а когда начнет перерастать в большую и глубокую пропасть между вами. Честность - это самое ценное в отношениях.