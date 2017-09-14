В моду быстро вошли волосатые ногти

Визажист Даян Юн из США создает иллюзию того, что у неё на кончиках пальцев живут пять разных персонажей. Каждый из ее ногтей украшается героем с индивидуальным выражением лица, а верхушка головы у этого персонажа отделяется волосами самой художницы. Таким образом все пять героинь на ногтях являются длинноволосыми брюнетками, пишет Medikforum.ru.

Хотя фотографии ногтей Дайан появились в Instagram всего несколько дней назад, они уже успели получить более 66 000 «лайков» и вызвать целый всплеск подражаний. Оказалось, впрочем, что техника использования волос в маникюре не является чем-то новым, что и доказали пользователи интернета. На многочисленных фотографиях можно наблюдать за волосатыми кутикулами, которые напоминают диких животных и других персонажей, а иногда выглядят вообще не пойми чем.

Косметологи подчеркивают, что само желание украшать ногти волосами не представляет серьезной угрозы для здоровья человека, хотя это очень непрактично. И если в интернете мы можем увидеть множество подобных снимков, то в реальной жизни где-нибудь на улице или в общественном транспорте нам вряд ли встретится человек с волосатыми ногтями.

Но если девушки хотят выделиться и произвести впечатление именно в режиме онлайн, то подобного рода уход за ногтями и оригинальный маникюр действительно может поразить воображение. По крайней мере, это выглядит более забавно, чем вошедшие в моду жёлтые румяна, из-за которых множество людей этим летом выглядели, как персонажи мультсериала "Симпсоны".