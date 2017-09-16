Шестиразовое питание для здоровья полезней, чем трехразовое

Исследование с участием жертв ожирения, имеющих преддиабет или диабет второго типа, продемонстрировало, что те люди, которые питались мало, но часто, значительно лучше контролировали сахар в крови и по сравнению с теми, кто получал традиционные три приема пищи в день. Исследователи наблюдали за добровольцами, помещенными на специальную диету, на протяжении 6 месяцев. Все они получали примерно одинаковое количество калорий, но придерживались разного числа приемов пищи в день. Половина участников находилась на шестиразовом питании, а вторая половина принимала пищу трижды в день. Через три месяца обе группы поменяли режимы, пишет Medikforum.ru.

Выяснилось, что те люди, которые находились на шестиразовом питании, снизили в своём организме показатели гликированного гемоглобина и глюкозы, что говорило о лучшем контроле уровня сахара в крови, как показало исследование. Среди жертв преддиабета и людей с серьезно нарушенной толерантностью к глюкозе шестиразовое питание также уменьшило количество резких скачков инсулина в крови, а период, необходимый для достижения пиковых показателей глюкозы в крови после употребления сахара, удавалось заметно продлить.

В исследовании приняли участие 47 человек, получавших одинаковое количество калорий. Ученых интересовало, каким образом различное число приемов пищи в сутки влияет на состояние здоровья людей, на контроль веса и на различные аспекты диабета. Отметим, что предыдущие исследования демонстрировали возможность экстремальной потери веса обращать вспять диабет. Но все участники тех исследований существенно снижали уровень голода и объем пищи после перехода на шестиразовое питание по сравнению с теми, кто придерживался традиционного трехразового. Сейчас же количество калорий ограничено не было, менялся только режим.