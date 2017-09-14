Даже один день переедания опасен для талии и здоровья

Многие люди шесть дней в неделю придерживаются режима здорового питания, а на 7-й позволяют себе расслабиться и заказывают в ресторане все блюда, которые являются запретными в предыдущие дни. Принято считать, что один день погоды не делает, тем более, что многие стремятся не нарушать режима приема калорий шесть дней в неделю. Однако это не соответствует действительности, ведь опубликованное журналом Nutrients исследование показало, что даже одного дня переедания достаточно для того, чтобы снизить чувствительность к инсулину в организме, пишет Medikforum.ru.

Данный показатель говорит о том, насколько чувствительно тело к гормону инсулину, который позволяет нашим клеткам крови абсорбировать сахар из крови. Если чувствительность к инсулину снижается, то организму требуется больше этого гормона для поглощения сахара. В конце концов, избыточное количество сахара начинает скапливаться в кровотоке и вызывает диабет. По данным авторов исследования, всего один день переедания уже нарушает способность организма эффективно перерабатывать сахар.

Также, если вы регулярно взвешиваетесь, то обнаружите, что весы на следующий день покажут небольшую прибавку. Нашему телу потребуется несколько часов для того, чтобы переработать пищу, после чего вес вернётся к норме. Впрочем, взвешивание после одного дня переедания обычно отражает вес воды, но не жира, как подчеркивают эксперты в области здорового питания. Однако, если вы съедаете по 500 дополнительных калорий каждый день недели, то к концу недели вы будете весить на 1 кг тяжелее.