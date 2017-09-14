Больная Кейт Миддлтон решила родить во дворце

Герцогиня всерьез намерена рожать в Кенсингтонском дворце. Известно, Миддлтон просила об этом еще во время второй беременности, но ей запретили, передает Mirror.

Отметим, раньше домашние роды были в королевской семье в порядке вещей. Однако в 70-е принцесса Анна рожала в госпитале Святой Марии, а после ее примеру последовала принцесса Диана, пишет Dni.ru.

Как писали Dni.Ru, Кейт Миддлтон страдает недугом hyperemesis gravidarum, или рвотой беременных. Чаще всего это состояние не представляет опасности для организма, но у герцогини Кембриджской наблюдается самая тяжелая его степень. Из-за частой рвоты она не может принимать пищу и даже пить. Ее вес быстро снижается, что влечет изменение состава крови и нарушение метаболизма. Происходит интоксикация организма. Это может привести к смерти матери или ребенка.

Лечения данного осложнения не существует. Чтобы Кейт пережила беременность, ее необходимо госпитализировать. Медики будут внутривенно кормить герцогиню и непрерывно наблюдать за ее состоянием.

Напомним, известие о третьей беременности Кейт Миддлтон появилось на официальной страничке Кенсингтонского дворца в социальной сети Twitter 4 сентября. Сообщалось, что супруга принца Уильяма, как и в прошлые разы, страдает от сильнейшего токсикоза, поэтому временно не будет участвовать в официальных мероприятиях.