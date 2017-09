Галерея: тропическое настроение Майкла Корса

Модные шоу дизайнера и наставника "Проекта Подиум" (Runway Project) неизменно привлекают к себе повышенное внимание не только модной публики, но и публики звездной. Так, в первых рядах Spring Studio восседали Николь Кидман с подругой Наоми Уоттс, Кэтрин Зета-Джонс с дочерью Кэрис Дуглас и другие – такого количества селебрити не было, пожалуй, ни у кого до него, пишет Сплетник.

Впрочем, звездным оказался не только состав гостей, но и моделей: Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Эшли Грэм, Кейт Аптон (для которой этот показ стал дебютным на подиумах NYFW), Джоан Смоллс, бойфренд Закари Куинто Майлс МакМиллан, Каролин Мерфи и многие другие талантливые манекенщики и манекенщицы.

Сама коллекция вдохновлена эскапизмом Корса, его мечтами о беззаботном отдыхе на каком-нибудь тропическом острове где-то вдалеке от цивилизации. О тропиках в ней действительно напоминает многое: от призрачных намеков вроде прямых коротких платьев и тай-дай на тонких кашемировых свитерах – до самых что ни на есть громких и прямолинейных высказываний вроде принтов с листьями пальмы, лей – традиционных гавайских ожерелий, пляжных сумок, сплетенных из джута, панам и шлепанцев.

Для всего этого модные критики уже даже изобрели свое название – "босой гламур". "Гламур" в самом пристойном значении этого слова – неотъемлемая часть любой коллекции Корса. Дизайнер уверен: про него не стоит забывать, даже на райском пляже, поэтому на подиуме неминуемо появляются несколько нарядов, расшитых мерцающими пайетками. Один из них – блестящее платье, напоминающее саронг, и показала Кендалл Дженнер.

Модное шоу прошло под девизом "из Манхеттена – на Гавайи, из Беверли Хиллс – на Бора-Бора". Настроение показа задавала молодая музыкантка Сара Бареллис, под аккомпанемент из виолончели, гитары и рояля исполнившая Dock Of The Bay и You Make Me Feel Like A Natural Woman.