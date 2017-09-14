Переволновался! Делая девушке предложение, парень уронил кольцо в реку

Мужчина привел девушку на живописный мостик в парке, встал перед ней на колено, открыл коробочку с кольцом и тут же выронил его. Украшение покатилось по мосту и провалилось между досками, сообщает Rus.tvnet.lv.

Друзья влюбленных прыгнули в реку, но не сумели найти пропажу. К слову, потерянное обручальное кольцо стоило четыре тысячи долларов.

Фотограф Стейси Дебни (Staci Dabney) сняла происшествие на видео. Опубликованный в Facebook ролик посмотрели более 100 тысяч раз.

В августе сообщалось, что жительница Канады нашла кольцо, которое потеряла 13 лет назад. Оно было надето на морковь, выросшую у нее в огороде.